Las últimas semanas han sido mediáticas por la supuesta imposición del Ministerio de Educación, y mía en mi calidad de ministro, de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales en todos los establecimientos educativos del país, asociando esta imposición al proceso de actualización curricular para los niveles de 1° básico a 2° medio que estamos llevando adelante como Ministerio.

Esto no es así, y es preciso aclarar esta información para que quienes deseen debatir respecto a la pertinencia o no de dicha asignatura lo hagan sobre la base de hechos y no supuestos.

Primero, la implementación de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales no es actual, sino que se remonta al año 2021, luego de que se aprobara el Decreto N°97/2020, durante el segundo mandado del Presidente Sebastián Piñera, que estableció las Bases Curriculares de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales para 1° a 6° básico.

Es más, esta asignatura tiene un origen incluso más remoto, a través del Decreto N°280 de 2009, que estableció la incorporación de la asignatura del Sector Lengua Indígena en la enseñanza básica ante la necesidad de responder a los intereses y necesidades técnicas de las escuelas con alumnas y alumnos pertenecientes a comunidades ancestrales.

Segundo, el estudio de esta asignatura no es de carácter obligatorio; no lo es para todos los establecimientos, ni tampoco para las y los estudiantes, por lo que no es posible afirmar que el Ministerio esté imponiéndolo a todo el sistema.

Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, el rescate

Según la normativa vigente que se remonta al segundo gobierno del Presidente Piñera, la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales debe estar disponible en establecimientos que tengan un 20% o más de estudiantes que se hayan declarado pertenecientes a los pueblos mapuche, aymara, quechua y rapanui, y sin porcentaje de concentración de matrícula referida a los estudiantes de pueblos colla, diaguita, lickanantay, kawésqar y yagan.

Actualmente, ⁣3.088 establecimientos cumplen esos requisitos, y de estos, más del 50% ya imparte la asignatura.

Ahora bien, incluso si el establecimiento cumple dichos requisitos e imparte la asignatura, esta sigue siendo optativa para las y los estudiantes y sus familias, y solo se les imparte en caso de que la o el apoderado lo haya manifestado por escrito al momento de matricular a su hija, hijo o pupilo. Es decir, no es obligatoria para toda la comunidad.

Por último, el Ministerio de Educación, como institución pública, no puede desconocer las diversas necesidades e intereses de las distintas comunidades educativas, entre ellas también las compuestas por un alto porcentaje de alumnas y alumnos de pueblos originarios.

En este sentido, la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales no solo reconoce esa diversidad, también contribuye a la valorización, el rescate y la revitalización de lenguas y culturas que son parte de nuestra historia e identidad nacional, y lo hace desde hace ya cuatro años, cuando comenzara a implementarse en 2021 durante la anterior administración.