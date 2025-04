Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Dos departamentos en Estación Central fueron afectados por un incendio en la madrugada de este martes. El fuego comenzó alrededor de las 2:00 a.m. en la intersección de calle Venus con Los Gladiolos, provocando daños totales en uno de los departamentos y daños parciales en otro, presumiblemente causado por una falla eléctrica. Afortunadamente, no hubo lesionados, ya que los residentes del departamento más dañado no estaban en el lugar.