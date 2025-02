Este jueves, un conserje dio a conocer a través de Radio Bío Bío la violenta situación que vivió su hermano al interior de un edificio en el que ambos trabajan.

Todo ocurrió la mañana del lunes pasado en Independencia, cuando unos sujetos agredieron al portero luego de que se les cursara una multa por ruidos molestos.

José Luis Bahamondes relató lo sucedido en conversación con La Radio, detallando que su hermano terminó noqueado por los golpes y con una licencia médica por 10 días.

Incluso, los agresores lo habrían amenazado con que eran del Tren de Aragua y “que iban a correr balazos si pasaba algo”. Bahamondes dijo no creer dicha afirmación y calificó a los sujetos como “personas cobardes que agredieron a una persona indefensa”.

En ese sentido, expreso que “lo cierto es que hay que hacerle frente, si no hasta cuándo vamos a estar escondidos detrás del anonimato y no haciendo lo que es debido, que es denunciar a estas personas que no merecen residir en un país tan pacífico como el nuestro, que se larguen”.

Ello, añadió, “a pesar de que en nuestro edificio hay muchos venezolanos que no tienen esas características, son personas de trabajo y esfuerzo y de los cuales uno se siente orgulloso de trabajar para ellos”.