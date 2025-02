"Dijeron ser del Tren de Aragua": sujetos noquean a conserje en Independencia tras multa por ruidos

Un conserje terminó noqueado por sujetos que lo agredieron luego que se cursara una multa por ruidos molestos, todo esto en Independencia.

El hecho se produjo la mañana del pasado lunes en el Edificio Padre José Cifuentes. Sin embargo, recién hoy fue dado a conocer por los afectados.

La situación fue relatada a Radio Bío Bío por José Luis Bahamondes, hermano del agredido y que también es conserje de la misma comunidad.

Según comentó, todo ocurrió a eso de las 8:00 de la mañana del pasado lunes 3 de febrero, cuando en el departamento 1906 se desarrollaba una fiesta que duró varias horas.

Por ello, Mario Bahamondes subió hasta el piso 19 para informar que se cursaría una multa por ruidos molestos, esto por los reclamos de otros residentes.

Como era de esperar, esto molestó a quien vive en el departamento, una mujer que bajó a reclamarle bajo insultos, pero lo peor vino después.

El hermano del agredido relató que luego bajaron dos sujetos que agredieron al conserje. Pese a que él se defendió, terminó noqueado por los golpes y con una licencia médica por 10 días.

Mira el video:

“Después de estos dos tipos que agredieron a mi hermano, bajaron siete personas, cinco de ellos varones… Dijeron que no hicieran ninguna denuncia porque eran del Tren de Aragua y que iban a correr balazos si pasaba algo”, agregó José Luis.

Aunque, él mismo dijo no creer en dicha afirmación, calificando a los sujetos como “personas cobardes que agredieron a una persona indefensa”.

“Lo cierto es que hay que hacerle frente, si no hasta cuándo vamos a estar escondidos detrás del anonimato y no haciendo lo que es debido, que es denunciar a estas personas que no merecen residir en un país tan pacífico como el nuestro, que se larguen. A pesar de que en nuestro edificio hay muchos venezolanos que no tienen esas características, son personas de trabajo y esfuerzo y de los cuales uno se siente orgulloso de trabajar para ellos”, añadió.

Finalmente, Bahamondes informó que la residente del departamento en cuestión se llevó algunas pertenencias y no ha regresado para evitar posibles represalias.

Revisa el testimonio de José Luis Bahamondes: