Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Profesores de Santiago se manifestaron en Plaza de Armas acusando rebaja de sueldo y bonos impagos por parte del alcalde Mario Desbordes. El jefe comunal aseguró que no cuentan con los recursos necesarios para pagar los bonos y denunció un déficit en la Dirección de Educación Municipal. Las protestas vienen desde principios de año y advierten con no iniciar el año escolar en marzo si no se cumplen sus demandas. Desbordes explicó que el municipio ha perdido más de $4 mil millones en subvenciones y enfrenta una situación financiera compleja, negando que se esté rebajando el sueldo a los profesores y solicitando ayuda a diversas instancias, ya que actualmente no tienen fondos disponibles.