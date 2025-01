Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Ministerio de Educación se refirió al conflicto entre el Colegio de Profesores de Santiago y la Municipalidad, que podría retrasar el inicio de clases en marzo si no se pagan bonos adeudados. Nicolás Cataldo, Ministro de Educación, aclaró que el Mineduc no es sostenedor, sino regulador, y que la responsabilidad de cumplir con remuneraciones recae en los sostenedores. Destacó la disposición de colaborar con municipios en dificultades financieras, como en los casos de La Serena y Quilpué. En cuanto a Santiago, confirmó coordinación con el alcalde Mario Desbordes para apoyar la gestión financiera municipal. Por su parte, el Colegio de Profesores advirtió con un paro si no se les paga, acusando a Desbordes de intentar reducir sueldos y exigiendo el pago de bonos como derechos adquiridos. El municipio reconoció un déficit de $2.000 millones para transferencias.