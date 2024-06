Los problemas enfrentados por los vecinos del edificio de integración social de Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes, siguen y parecen algo sin fín.

Proyecto de la gestión Joaquín Lavín (UDI), Daniela Peñaloza (UDI) tardó ocho meses para ser entregado. Las 85 familias pudieron instalarse en enero, pero poco tiempo después comenzaron a sufrir problemas como techos caídos en los estacionamientos y departamentos con humedad visible a simple vista. Actualmente, la nueva pesadilla son las lluvias.

De acuerdo con el diario La Tercera, la magnitud de los problemas estructurales empezaron a evidenciarse con las lluvias que afectaron Santiago y que sumaron cerca de 70 milímetros. Esto agudizó una amplia filtración de agua en los edificios que abarcó a ascensores, en espacios comunes, pisos de viviendas y las ventanas de termopanel, lo que generó que éstas no cerraran completamente, exponiendo a las familias al frío.

La situación no es nueva para los residentes de los llamados “edificios de integración social”. El día 6 de junio, por ejemplo, durante el Consejo Municipal de Las Condes, comenzaron a surgir nuevamente las denuncias de la crisis vividas por los vecinos hace más de 10 meses.

“Fui a ver las condiciones en que se encuentran los departamentos, estuve reunida con los vecinos que se sienten abandonados y no escuchados, porque tienen versiones contradictorias desde lo que plantea la empresa constructora y lo que dice la Municipalidad de Las Condes sobre quién tiene que responder. Hasta el momento tengo 45 departamentos catastrados donde se entregaron observaciones con problemas en sus viviendas. Se han quedado personas atrapadas en el ascensor y resulta que los botones del asensor están malos, como municipalidad pareciera que estamos jugando con el sueño de los vecinos”, afirmó, Catalina San Martín, concejala de la comuna, al medio.

Pero, no solamente las lluvias han expuesto los problemas, hay otras evidencias que no se han generado por los temporales. El botón de pánico del ascensor, por ejemplo, no está habilitado y las puertas de emergencia en los pisos 3, 9 y 11 no abren. Lo que lleva un alto nivel de inseguridad para los residentes.

Por su parte, la Municipalidad de Las Condes afirmó que “los departamentos de integración social de Rotonda Atenas es un proyecto que se asume de una administración anterior y que se encontraba en plena marcha. Como municipalidad, se está trabajando en solucionar los inconvenientes que se han originado en el proyecto. En ese sentido, hay que aclarar que el edificio no tiene problemas estructurales, aun cuando se han presentado situaciones en algunos departamentos y en espacios comunes”.

Asimismo, argumentan que existe un catastro donde se “han logrado solucionar cerca del 70% de los requerimientos, que incluyen filtraciones, cambios de ventanas, pintura, hasta cosas de menor escala”.

Sobre la situación expuesta por los videos grabados por los vecinos respecto a las inundaciones en los ascensores, indican que “es importante explicar que se está analizando la información entregada por la misma comunidad para chequear su mantenimiento, ya que los seguros se aplican precisamente de acuerdo a las mantenciones. Adicionalmente, se ha establecido un canal de comunicación con el comité de administración, para tener nuevas reuniones con ellos y explicarles la situación y abordar las posibles soluciones”, finalizaron.

Rotonda Atenas bajo responsabilidad de Peñaloza

El exalcalde Joaquín Lavín (UDI) y la exministra de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monckeberg, anunciaron en julio de 2018 la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a viviendas sociales en Las Condes. “No se asusten”, dijo el excandidato presidencial en la época a los vecinos cuando presentaba el proyecto Las Condesas 5′, ubicado en Avenida Colón con Mayecura, cerca de la Rotonda Atenas.

Pero, los problemas en la implementación de políticas habitacionales han generado dificultades para la alcaldesa Peñaloza, lo que contribuyó en parte para que decidiera no postularse para la reelección en las elecciones de octubre de este año.

De hecho, estos problemas causaron una pugna con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes )PS), sobre la lentitud de la ejecución del proyecto habitacional en Cerro Colorado y el llamado público de “preocupación” que hizo el secretario de Estado después de los atrasos de Peñaloza para entregar las viviendas en Rotonda Atenas.