Una vivienda fue víctima del lanzamiento de elementos incendiarios, durante la madrugada de este lunes en la comuna de Maipú. No se registraron personas lesionadas y los residentes aseguran que desconocen los motivos del ataque.

Según se pudo constatar a través de las cámaras de seguridad del sector, cuatro desconocidos comenzaron a lanzar por lo menos 3 artefactos incendiarios en contra de la casa ubicada en calle Del Rey.

El propio dueño de casa alcanzó a percatarse de lo que estaba sucediendo y logró controlar el incendio que habían causado en el techo de esta. Posteriormente, también llegó Bomberos a ayudar con su labor.

Si bien no se registraron personas lesionadas, la familia residente mantienen temor frente a los hechos, ya que según indicaron, no saben cuáles serían las causas del ataque. Pablo Olivares, uno de los dueños del lugar, se refirió a lo ocurrido en conversación con Radio Bío Bío.

“Se prende una luz, como si tuvieran una linterna. Y me doy cuenta de que estaba prendiéndose la casa porque habían tirado una bomba molotov arriba del techo y fueron 3 las que se tiraron”, contó.

Agregando que “se ve claramente que llegan cuatro personas, dos de ellos venían en bicicleta y dos caminando y arrojan estos sobre el techo”.

“De verdad que no sé por qué pudo haber sido. Yo no he tenido amenazas de nadie, tampoco he peleado con nadie”, aseguró Olivares. Quien ya presentó la denuncia del caso en Carabineros, por lo que iniciaron la investigación correspondiente.