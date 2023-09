Un hombre fue víctima del robo de su automóvil en horas de esta madrugada en la comuna de Pudahuel. Esto mientras se trasladaba de vuelta a su domicilio en Maipú, desde el Aeropuerto de Santiago, luego de ir a dejar a uno de sus hijos.

Fue en la salida de Américo Vespucio, a la altura del sector de Enea, que la víctima fue asaltada por al menos 3 sujetos que lo amenazaron con armas de fuego, a modo de encerrona.

El conductor afectado entregó detalles del violento suceso a Radio Bío Bío. “Me quebraron la ventanilla y me bajaron a tirones, me pegaron con la pistola en la cabeza y me la rompieron”, indicó.

En el mismo lugar donde lo asaltaron, lo dejaron abandonado y herido. Por lo que comenzó a hacer señales “para qué me ayudarán”, sin embargo, ningún vehículo paraba a ayudarlo. Finalmente y luego de varios intentos, “un joven me trajo para mi casa”, señaló.

Luego de ello, presentó la denuncia correspondiente en Carabineros y constató lesiones, las que resultaron ser menos graves, por lo que le ordenaron reposo.