El Gobierno Regional Metropolitano anunció la capacitación de 5 mil estudiantes secundarios y a 900 docentes de 500 establecimientos de la capital, esto en el contexto del aumento de la violencia escolar.

Se trata de un plan que costará $396 millones, el que fomentará la formación de líderes para la no violencia entre escolares y profesionales de la educación, esto en recintos donde se hayan registrado episodios de ese tipo.

El programa llegará a integrantes de comunidades educativas de diversa índole: 250 municipales, 200 subvencionadas y 50 privadas.

El gobernador regional, Claudio Orrego, señaló que “tenemos que brindar herramientas que permitan orientar a los estudiantes y hacer frente a la convivencia escolar. Para luchar contra la violencia no basta con condenarla y sancionar a quienes la practican, tenemos que crear una cultura de la no violencia, paz y diálogo”.

“Este programa es una apuesta positiva para reforzar liderazgos en las comunidades educativas, para que tengan nuevas herramientas para enfrentar los cambios sociales y la diversidad de nuestra sociedad. Los nuevos líderes deben luchar por lo que creen de una manera empática y respetuosa”, añadió.

El programa será llevado por la Fundación Semilla. Su presidente, Marcelo Trivelli, indicó que los talleres se realizan con la herramienta pedagógica Wayna, que se basa los siguientes pilares: “conocimiento, expresión y reconocimiento de las emociones propias y ajenas, fortalecimiento de la empatía como comprensión del otro y la otra desde sus propias singularidades, y respeto por la diversidad a partir de la valoración de las diferencias”.

En tanto, la seremi de Educación RM, Flavia Fiabane, expresó que “será una acción en la que confiamos y recupera con fuerza formación cívica-ciudadana en la educación. Uno en la escuela, el jardín infantil, colegio o liceo, va a aprender conocimiento, habilidades, va a desarrollar capacidades, pero también va a aprender a convivir con otros”.

Finalmente, la consejera regional y presidenta de la Comisión de Educación, Nadia Ávalos, dijo que el plan “es un grano de arena que no solucionará el tema, pero aportará de manera significativa a los docentes y alumnos para abordar la convivencia. Si no tenemos un clima educativo que aborde esto, no hay enseñanza posible”.