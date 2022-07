Una amiga del hombre, que murió apuñalado en la Alameda la madrugada de hoy, lamentó lo ocurrido y relató cómo era la víctima de 56 años, identificado como Luis Esteban Riquelme Améstica.

“Ayer estuve con él, él era muy buena persona, me empezó a acompañar en mi casa después de que me asaltaron para robarme mi auto. Me ayudó porque tenía miedo”, indicó Soledad en conversación con BioBioChile.

Según lo explicó, Riquelme se dedicaba al corretaje de propiedades, y el día de hoy iba a declarar ante Fiscalía tras una demanda millonaria por un caso de estafa del que fue víctima en el pasado.

“Lo que pasó es tan grave que pienso que tal vez no fue un asalto, sino que lo mandaron a matar (…) Hasta ahora nadie hace nada, y yo sé que este crimen no va a quedar impune”, comentó.

Además, Soledad agregó que “él era muy solo (…) Esto se tiene que hacer notar porque no puede seguir así, no se lo merecía”.

Los hechos

El homicidio ocurrió durante la madrugada en la intersección de Alameda con calle San Martín, en donde la víctima fue abordada por un grupo de personas ante un presunto asalto.

A raíz de esto, lo agredieron con un arma cortante, lo que le provocó una herida fatal, sin embargo, caminó por varios metros en busca de ayuda hasta que se desvaneció.

En ese punto, un taxista y auditor de Radio Bío Bío, llamó a la línea gratuita de La Radio para reportar lo que ocurría, luego de varios intentos de llamar a Carabineros resultaran fallidos.

Finalmente, el hombre murió en el lugar debido a un profundo corte en el cuello.

Desvinculan a dos carabineros por no auxiliar a la víctima

Tras el hecho, se dio a conocer la acusación por parte de testigos, ya que una patrulla de Carabineros habría pasado por el sitio del suceso sin prestar ayuda, aun cuando la víctima seguía con vida.

Desde la institución y luego de verificar la denuncia, se inició el proceso para desvincular a dos funcionarios de la 3ª Comisaría de Santiago, integrantes de la patrulla que no auxilió a la víctima.

“Este hecho es de la mayor gravedad para Carabineros de Chile, no aceptamos ni avalamos estas situaciones, estamos para prestar siempre colaboración y ayuda a la comunidad”, dijo el coronel Gilberto Garay.

Finalmente, la amiga de la víctima insistió en que las autoridades se debían hacer cargo de este homicidio, y reiteró que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aún no ha tomado contacto con la familia del fallecido, quien permanece en el Servicio Médico Legal (SML) capitalino.