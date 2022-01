Una mujer de 30 años, se quitó la vida luego de haber sido víctima del deterioro de su salud mental debido a su trabajo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en la Clínica Santa María, en la región Metropolitana.

Este caso se trata de Janin Gerdes (30), quien falleció la madrugada del pasado 1 de enero del 2022, tras dejarle una carta a su familia explicando las razones de su decisión.

En conversación con BioBioChile, su hermano Rubén Gerdes, relató la seguidilla de hechos que la habrían llevado a su descenso, luego de haber trabajado casi 9 años en la clínica privada y estar cursando su tercer año de Enfermería.

A su vez, la familia compartió dos mensajes de audio donde Janin advirtió la situación de acoso laboral que estaba viviendo, donde dijo: “No quiero volver, estoy pensando en irme porque no lo soporto más, porque obvio que el tema de la salud mental en lo más importante”.

“He estado súper mal, y todo lo gatilló el trabajo porque son una mierda (sic). No me dejan estudiar, me dijeron que tenía que elegir entre los dos”, manifestó Janin meses antes de su muerte.

“Tenía 60 días acumulados de vacaciones”

“El ambiente en el trabajo se le hizo muy difícil, no sólo a ella, si no que a todos los demás (…) Los dos últimos años fueron horribles, le cambiaban las vacaciones. Este año tenía un viaje, y una semana antes, su jefa le dijo que no iba a tener vacaciones, eso la devastó (…) Tenía 60 días acumulados de vacaciones“, indicó el hermano de la fallecida.

En la misma línea su prima, Nataly Gerdes, señaló que Janin “quería que la despidieran para poder costear sus estudios”, por ello le solicitó un cupo al Sindicato de Trabajadores de la clínica para poder irse con su finiquito, pero no tuvo respuesta. “Su muerte fue muy planificada. Ella tenía depresión, y nunca tuvo apoyo de la clínica”, sostuvo.

Además de esto, sus estudios de Enfermería eran intensos al igual que su trabajo, sin embargo, desde la clínica le negaban cambios de turno, e incluso pedía vacaciones para poder seguir estudiando. “Ella no descansaba… Tuvo un intento de suicidio el 2019, estuvo con tratamiento psiquiátrico, psicológico y medicamentos, y en ese entonces su licencia fue rechazada”, explicó el hermano.

Trabajo vs Estudio

Una compañera de trabajo de Janin, sinceró a BioBioChile que ella era una “niña alegre y regalona con un carácter firme pero muy niña, nos hacía reír, tenía ocurrencias y le gustaba ver televisión, era fan de Harry Potter”.

“Estaba triste por el poco apoyo de la clínica con sus estudios. Janin fue una víctima de la clínica, estamos todos en las misma, queremos estar con nuestras familias y trabajar en condiciones buenas. A nosotros nos ven como un número, no por quienes somos, te jode la mente”, planteó la amiga y colega de Janin.

A pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, Janin aprobó todos sus ramos, y Rubén aseguró que ella “era muy inteligente y determinada y quería dar la pelea por su finiquito, pero no lo pudo lograr, y se quitó la vida”.

A tan sólo días de la muerte de la joven TENS, la clínica habría puesto a disposición de sus colegas turnos para ir al psicólogo, pero ellos no sienten la confianza para visitarlo. “Encontramos que esto es común en el sistema de salud, y es por eso que queremos difundirlo, la gente no se atreve a hablar (…) Queremos alzar la voz que la gente se de cuenta que no es normal, es terrible que se vea como normal, esto viene de la formación ‘tienen que ser cuero de chancho para trabajar’ (…) lo que queremos es mostrar que no hay que normalizarlo, hay que abrir los ojos (…) Hay gente que sucumbe a esto”, finalizó Rubén.

Tras ser consultados por BioBioChile, Clínica Santa María reiteró que “cuenta con canales formales de denuncia y protocolos de acción frente a problemas de clima laboral para todos sus trabajadores. En este caso en particular, no existen registros de denuncias previas que involucraran a Janin en situaciones de este tipo”.

Además, recalcaron que “queremos manifestar que como clínica tomamos permanentemente todas las medidas a nuestro alcance para cuidar a los equipos de trabajo, quienes -al igual que Janin- han cumplido un rol muy relevante para la salud de los chilenos durante este período tan crítico”.