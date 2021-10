Esta jornada de miércoles, un total de 64 funcionarios de la salud realizarán la operación de separación de las siamesas Diana y Dieveline de un año y un mes en el Hospital Exequiel González Cortés en la región Metropolitana.

Desde el día que nacieron las siamesas “DiDi” han permanecido internadas en el recinto asistencial, a la espera de este día. Uno de los cirujanos que participará de la operación enfatizó que “son lo más risueñas que hay, tú entras y te dan una sonrisa, siempre están contentas, lo pasan increíble entre ellas, juegan, se molestan, la verdad es que las “DiDi” han sido un aporte de alegría a este hospital”, según 24 Horas.

Los padres de las pequeñas, Ivline y Jenifer; quienes son ciudadanos haitianos residentes en Chile hace 2 y 4 años comentaron que “en la primera ecografía me dijeron ‘son dos’ y ahí me puse muy contenta, yo siempre pedía a Dios que me diera dos“, señalaron, ya que en su familia habían antecedentes de gemelos.

Cuando las “DiDi” nacieron, los médicos constataron que se trataba de un caso de siamesas, y que estaban unidas por la pelvis. “Yo tengo la esperanza que las van a separar”, agregaron los padres.

Con respecto a la condición, el cirujano indicó que: “Ellas están en espejo e invertidas, es como si te miraras a un espejo pero te das vuelta sobre ti mismo. Las dos columnas vertebrales no se tocan, están totalmente individuales y las pelvis también están separadas”.

La cirugía tendrá una duración mínima de 12 horas, y según los doctores, los preparativos arrojaron que tienen “un 99% de certeza que tenemos toda la información necesaria para la operación”.