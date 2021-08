Durante esta semana, la familia de una mujer de 81 años dio a conocer la situación que vive al enterarse que su esquema de vacunación contra la COVID-19 no ha sido registrado en las plataformas del Ministerio de Salud. Incluso, la afectada ya recibió la dosis de refuerzo o tercera dosis, sin embargo, esta aún no aparece como inscrita. La historia la cuenta BioBioChile.

A través de redes sociales, el hijo de la adulta mayor denunció que el pasado lunes 16 de agosto, personal del Centro de Vacunación de la Clínica Alemana en la región Metropolitana le habría negado la inoculación de una tercera dosis de refuerzo a su madre, ya que en sistema sólo aparecía que había recibido una vacuna en febrero pasado.

En conversación con BioBioChile, Óscar Jaramillo —el hijo de la mujer— afirmó que su madre recibió la primera dosis en el vacunatorio móvil del Parque Araucano; y la segunda dosis en el vacunatorio de la Clínica Alemana el pasado 3 de abril, sin embargo, esta no fue registrada.

“Cuando fue la vacunación contra la influenza, mi hermana la llevó al Vacunatorio Juan Pablo II en Las Condes, y ahí nos dijeron que no la iban a vacunar (contra la COVID-19) porque no tenía la segunda dosis. Ahí nos dimos cuenta de la situación”, relató.

“Nos trataron de mentirosos”

Para enmendar el error, la familia se dirigió nuevamente a la clínica, donde evidenciaron que personal del recinto no los “querían atender, nos trataron de mentirosos, que no habíamos ido nunca, y nos dijeron que pusiéramos un reclamo. Pero lo que sí nos dijeron, es que tenían registro de una anulación de la vacuna”, lo que Jaramillo rectificó no era cierto.

Finalmente, la jefa el vacunatorio de la Clínica Alemana le habría dado una solución por lo que le ofreció inocular a su madre con una dosis de refuerzo Coronavac, a pesar de que para la tercera dosis se emplea AstraZeneca. “Después de discutir bastante, de que nos trataran mal… la vacunaron. Y nos dijeron que en sistema iba a quedar como que mi mamá juraba que se había puesto la segunda dosis (…) A la noche me metí a mevacuno.cl, y sólo había registro de la primera vacuna, y nada de la segunda ni la tercera dosis”.

¿Y el Pase de Movilidad?

En tanto, puntualizó que con respecto al Carnet de Vacunación en el recinto privado lo catalogaron como falso. Jaramillo en tanto, lamentó que a raíz de este error su madre no cuenta con Pase de Movilidad como tampoco con un registro de su esquema de vacunación lo que sería un problema frente una eventual inoculación con una cuarta dosis contra la COVID-19.

“Es lo peor, tendríamos exactamente el mismo problema para esos casos (…) Me pone en problemas que como esto va a seguir, voy a tener la misma dificultad y malos tratos que ya hemos recibido en la Clínica Alemana”, evidenció el afectado.

BioBioChile se contactó con la Clínica Alemana, sin embargo, no emitieron una declaración formal por el caso.