Un violento robo con intimidación se registró la tarde de este lunes en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas en la intersección de calles Vicuña Rozas y Júpiter.

En ese lugar, y mientras viajaba en un vehículo tipo SUV con sus dos hijas menores de edad, una mujer fue abordada por 4 delincuentes premunidos con armas de fuego, quienes utilizaron el método de la encerrona.

“Agradezco a los muchachos, porque me dejaron bajarlas… que era lo único que me importaba. Fue terrible, estaban con armas. Lo material no me importa nada”, contó la víctima luego de lo ocurrido, quien agradeció la contención que le brindaron los testigos de lo ocurrido.

Los antisociales incluso habrían apuntado a las niñas, de 12 y 6 años, para robarles sus teléfonos.

El procedimiento quedó en manos de carabineros, quienes intentan dar con el paradero de los ladrones.

En ese contexto, el oficial de ronda de la Prefectura Occidente de Carabineros, teniente Pablo Letelier Castro, entregó más detalles de lo ocurrido.

“Estos sujetos estaban provistos con lo que parece armamento de fuego, proceden a la intimidación de la víctima sustrayéndole su vehículo mediante el método de la encerrona”, indicó el uniformado.

El teniente Letelier hizo un llamado a la población para no oponer resistencia frente a situaciones como estas, con la finalidad de evitar consecuencias más graves.

Personal especializado de la policía uniformada está revisando las imágenes de cámaras de seguridad y entrevistando a testigos buscando pistas que permitan la detención de los delincuentes.