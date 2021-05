Desde la mañana del pasado miércoles 19 de mayo, una pareja de San Bernardo busca incansablemente a su hija adolescente de 15 años quien fue vista por última vez camino a comprar.

Una cámara de vigilancia del sector, captó el recorrido que tomó la menor identificada como K.G., donde se le ve a tan solo metros de su casa en Villa Los Héroes antes de que desapareciera, según consignó 24 Horas.

“A las 11 de la mañana salió mi hija a comprar. Cuando vi que no volvía, me desesperé y empecé a preguntar a los vecinos, pero nadie la había visto”, explicó Macarena Toro, mamá de la adolescente.

Supuestamente, K.G. habría ido a una verdulería ubicada en las calles Ernesto Riquelme con Volcán Maipo en la comuna.

La familia de la joven al percatarse que no llegaba al domicilio, denunciaron el hecho a personal de Carabineros. De forma paralela, los padres de K. encontraron una carta en la que afirmaba que se iba a ir de su casa, y que volvería con un hombre mayor.

Ante esto Gustavo Garrido, el padre de la joven, señaló que “la carta no sé si me deja más tranquilo o nervioso. Ella se fue por su voluntad, pero no sé con quién. Debe ser alguien adulto y eso me tiene mal. Él sabe qué estaba haciendo, algo debe estar tramando”.

Además, agregaron que revisaron entre sus pertenencias, como también en su computador personal donde solo encontraron conversaciones con compañeros y profesores de su colegio. “No sabemos cómo se pudo haber contactado con esta persona”, exclamó su papá.

Entre las hipótesis que se manejan del caso, se sospecha de un hombre en situación de calle quien habría enviado un mensaje a la tía de K. manifestando que tenía a la menor.