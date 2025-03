Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En Coronel, dos carabineros presentaron una querella contra la capitán Nadia Hernández por detenerlos sin orden del Ministerio Público, tras un presunto caso de apremios ilegítimos. Marco Tapia y José Vidal piden a la Fiscalía investigar a Hernández, la subteniente Natalia Contreras y al cabo Álvaro Contreras por detención ilegal, luego de un procedimiento iniciado por denuncia de un joven agredido durante un control policial en abril de 2023. La acción legal busca determinar la responsabilidad penal de los querellados, respaldada por declaraciones de personal que admitieron las ilegales instrucciones de Hernández. A pesar de que la detención de Tapia y Vidal fue declarada ilegal, el Ministerio Público decidió no seguir con la investigación. La querella fue declarada admisible, comunicada a Carabineros del Bío Bío y los querellantes esperan no sufrir represalias. La capitán Hernández prefirió no hacer comentarios, alegando no haber sido notificada de las acusaciones.