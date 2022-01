Una pena de hasta 27 años de cárcel solicitó el Ministerio Público contra los imputados por el millonario fraude al interior del Departamento de Administración de Salud Municipal de Talcahuano (DAS), investigación iniciada el año 2019.

La Fiscalía presentó la acusación en el caso y formuló cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Fue la fiscal Anticorrupción de la Fiscalía Regional del Bío Bío, María José Aguayo, quien informó de la decisión de llevar a juicio oral este caso.

En el proceso están imputados tres ex funcionarios de la DAS en Talcahuano, además de un cuarto, el esposo de una ex trabajadora de la repartición.

La acusación fue ingresada en el Juzgado de Garantía de la comuna puerto. En ella piden hasta 27 años de cárcel efectiva, según precisó la persecutora.

A los años de cárcel por la malversación, se suman otros 7 por el delito de falsificación de los documentos con los cuales los acusados justificaban como supuestamente cancelados los servicios que proveedores prestaban a la Dirección de Salud.

Sobre las sanciones que se persiguen y por el éxito de la investigación se manifestó la directora jurídica de la Municipalidad de Talcahuano, Estefanía Estrada.

Al menos $420 millones de fraude

Efectivamente fueron alrededor de 420 millones de pesos los defraudados por los cuatro acusados, cuyo modus operandi para apropiarse de los dineros fue explicado por la fiscal Aguayo.

La próxima etapa en el caso será la audiencia de preparación del juicio fijada para el próximo 3 de marzo. En la instancia comparecerán los acusados, el ex jefe de Finanzas de la DAS, Alejandro Cabello; el ex jefe de Proyectos, Pedro Paredes; Nubia San Martín, ex funcionaria de la repartición municipal, y también su pareja, Pedro Ravanal.