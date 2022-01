Una nueva denuncia fue ingresada en la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la concesionaria a cargo de las obras del Puente Industrial por parte de integrantes de la campaña denominada "No Al Puente Industrial", quienes acusan que esta ha eludido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Integrantes de la campaña denominada No Al Puente Industrial, ingresaron una tercera denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la concesionaria a cargo de las obras, acusando que la primera “ha eludido” el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, trabajando en terrenos “para los cuales no tienen permisos”.

La situación fue calificada como “grave” desde dicho colectivo, quienes acusaron que la emisión de partículas de polvo producto de los trabajos, estaría afectando a los habitantes de los sectores próximos a la obra, dijo uno de los voceros de la campaña No al Puente Industrial, Marco Ruiz.

A su vez, indicaron que existe una desmedro en lo medioambiental, ya que denuncian “se han removido dunas y boldos centenarios, se han rellenado humedales urbanos prístinos, afectado la totalidad del ecosistema, en obras que no están autorizadas para construir las plantas de hormigón ni el acopio de las lozas”.

Por lo anterior, pidieron la detención de los trabajos e ingresar los antecedentes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Juan Pablo Toledo, otro de los integrantes de la agrupación, señaló que la empresa concesionaria no informó oportunamente sobre el hallazgo de osamentas, hito ocurrido en octubre pasado y en lo que está basada la denuncia anterior.

Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que la Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental decía relación sólo con la Pertinencia presentada por la Concesionaria para trasladar la locación de la Planta de Prefabricados (fabricación de vigas), requerimiento que se enmarca dentro de los protocolos habituales en este tipo de procedimientos.

Lo último, citando la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental el que indica: “que, el Proyecto Modificación Localización de Planta de Prefabricados, requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución…”

No obstante, la misma compañía determinó no solo no modificar la ubicación, sino que, comprar las vigas fabricadas desde una planta establecida, con lo que la Resolución del SEA, queda sin efecto.