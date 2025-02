En un motorhome instalado en la cancha de Villa Independencia, en Viña del Mar, cuatro damnificados del megaincendio registrado el año pasado, iniciaron una huelga de hambre para exigir soluciones al gobierno en materia de reconstrucción.

En la manifestación también participa una quinta persona, que no es damnificado ni de la zona, pero que preside la Agrupación de Víctimas de Atentado en Chile del 2 y 3 de febrero, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Radio Bío Bío accedió a la casa rodante donde están llevando a cabo esta medida de presión, que contempla un petitorio de 10 puntos donde exigen la entrega de un bono de acogida universal, subsidio de reconstrucción, salud integral para los afectados y que se asuman responsabilidades civiles y políticas por la gestión de los incendios.

Entre los huelguistas está Jorge Rojas, emprendedor y dueño del motorhome, que de acuerdo con los vecinos salvó a más de 50 personas en medio del siniestro.

El vecino criticó la gestión del gobierno tras la emergencia, en particular respecto a los bonos de acogida:

“Los bonos se transformaron en una tortura. Una persona de la tercera edad que cuentan con esa plata y no le llega, vive con la incertidumbre y sufre los 30 días del mes porque no sabe si se los van a pagar”, afirmó y acusó al gobierno de causar “un trauma psicológico” por la modalidad en que se paga ese beneficio.

“Que el gobierno se ponga las pilas”

Otra de las participantes es Evelyn Riquelme, dirigente de Comité 21 de Abril de Villa independencia y de la Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile 2 y 3 de febrero, explicó que decidieron hacer la huelga en el mismo lugar donde se salvaron decenas de vidas.

La mujer relató que la fatídica jornada del 2 de febrero, “la única escapatoria que vimos fue la cancha porque estábamos rodeadas de fuego. A la cancha llegamos unas 50 a 60 familias y cuando veíamos que se estaban asfixiando los niños, llega el amigo (Jorge Rojas) y nos metimos acá (motorhome).

A un año de la emergencia, Riquelme afirma que “las autoridades se están haciendo los locos con plata que no es de ellos, entonces necesitamos justicia, que el gobierno se ponga las pilas”.

Solicitud de justicia a la que también se sumó el dirigente del sector, Jaime Mella, porque “perdimos nuestros hogares, vecinos, mascotas, recuerdos”.

Por su parte, el presidente de Agrupación de Víctimas de Atentados en Chile 2 y 3 de febrero, quien no es de la zona ni damnificado, afirmó que “las autoridades no son capaces de llegar con una carta Gantt, con una estrategia de reconstrucción. Hasta el 6 de enero no tenían una estrategia”, denunció.

“El ministro (Carlos) Montes nunca ha venido a dar la cara, no es capaz de llegar a las comisiones de Vivienda, en las cuales varias veces los estuvimos esperando y dejó a los dirigentes y autoridades fiscalizadoras planteadas”.

Cuestionamiento que también realizó respecto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, indicando que pese a conocer del inicio de la huelga no se ha presentado ni ha activado el protocolo de salud.

A un año del megaincendio

A un año del megaincendio, el ministro Carlos Montes dijo que “nosotros creemos que la reconstrucción debe ir mucho más rápido. Ahora tenemos una base más sólida para hacerlo, porque ya tenemos el piso, lo que se haya hecho. Y, en segundo lugar, tenemos una organización y hemos aprendido cómo hacerlo mejor”.

Asimismo, el secretario de Estado recalcó que “la verdad es que terminar una casa se demora más de un año. Nosotros siempre dijimos un plazo de un año y medio, dos años. La vida demuestra que hasta tres años. Pero nosotros, exigiéndonos mucho, afirmamos ese tiempo. Estamos trabajando para tener soluciones para las 3.043 familias hábiles que fueron afectadas. Tenemos 933 familias con el subsidio en la mano y 329 que están a punto de entregárselo. Además, contamos con 685 viviendas nuevas que se van a construir, que ya tenemos los contratos, tenemos a las empresas contratadas”.

Respecto al retraso en el proceso, afirmó que “ha habido problemas serios. Por ejemplo, para terminar el deslinde norte y sur del sector Manuel Bustos de Viña del Mar, junto con las obras de urbanización, con la ley actual, calculábamos que nos demorábamos 12 años. Y es por eso que planteamos que había que modificarla. La semana pasada logramos que se aprobara esa ley en el Congreso, por unanimidad de ambas cámaras, porque hay acuerdo en eso”.

Balance de la reconstrucción

El balance de la reconstrucción habitacional entregada por el Gobierno establece que de las 3.043 familias hábiles de recibir un subsidio, 2.477 pertenecen a poblaciones consolidadas, mientras que 566 a campamentos. Del total de afectados, 626 familias ya tienen un subsidio nominado y 636 tienen sus subsidios en trámite. Es decir, 1.262 familias se encuentran en alguna etapa de reconstrucción (41%).

Asimismo, precisaron que 78 familias ya tienen una solución habitacional definitiva, por la vía de la compra de departamentos que ya estaban construidos, o por el uso de las tarjetas de banco de materiales. Además, 320 viviendas están en ejecución y 228 por iniciar.

Por otra parte, el Minvu está diseñando los proyectos de 4 nuevos conjuntos habitacionales, en Viña del Mar y Quilpué, que beneficiarán a un total de 685 familias que deban ser relocalizadas porque habitaban en sectores donde no se puede volver a construir, ya sea porque el terreno no es hábil, porque hay quebradas o por el accionar del fuego, entre otras.

Además, se contempla la ejecución de 92 obras de construcción (85) y conservación (7) de pavimentos; 74 obras de conservación de aguas lluvias, distribuidas en 5 sectores; 10 construcciones de nuevos paraderos y 8 mejoramientos o construcción de espacios públicos (Plazas, Parques).

Asimismo, a través del Programa Quiero Mi Barrio del Minvu, se están interviniendo los barrios Canal Chacao de Quilpué y Lomas Latorre, Los Almendros B, Villa Independencia, El Olivar Norte y El Olivar Sur en Viña del Mar, con una inversión global de $10 mil millones.