Las municipalidades de Concón y Quillota, en la región de Valparaíso, confirmaron este miércoles que no realizarán fuegos artificiales durante la celebración de año nuevo. Problemas económicos y contaminación son los principales motivos para suspender los tradicionales shows.

El alcalde de la comuna de Concón, Freddy Ramírez, señaló que el municipio está atravesando una compleja situación económica, lo que sería uno de los principales factores para suspender la pirotecnia, además de la contaminación ambiental.

“Asumimos esta tremenda responsabilidad, considerando distintos elementos, entre ellos temas ambientales que son muy sentidos por nuestra comuna, y por otro lado, no menor, temas económicos (…) estamos en una situación muy compleja”, enfatizó el jefe comunal.

Otra de las comunas donde se suspendieron los fuegos artificiales fue Quillota, donde el Concejo Municipal, junto al alcalde Oscar Calderón, indicaron que priorizarán los recursos para salud y emprendedores.

“Mi respuesta fue categórica, este año no se hacen fuegos artificiales en la comuna de Quillota por la siguiente razón: primero en pandemia las mermas que han tenido las municipalidades, en particular la Municipalidad de Quillota, permiten que tengamos que decidir que se hace y que no se hace. No hemos tenido mayores ingresos”, agregó Calderón.

Según indicó el alcalde de Concón, los más de 100 millones de pesos que costaba hacer este show pirotécnico se destinarán para otro tipo de necesidades que tiene la comunidad.

Consultada la Municipalidad de Valparaíso por el espectáculo pirotécnico, indicaron que dentro de las próximas semanas evaluarán la situación.