Luis Mella dejará de ser alcalde de Quillota luego de casi 30 años a cargo del sillón municipal, siendo uno de los alcaldes que fue reelegido más veces en todo el país. Su salida deja un espacio para las elecciones más competitivas que ha visto la comuna desde la década de los sesentas.

El ex concejal y ex presidente comunal de Renovación Nacional, Cristian Cerda; el concejal demócrata cristiano Mauricio Ávila y el ex administrador municipal y mano derecha de Luis Mella, Oscar Calderón, son las opciones que corren con más fuerza para ser alcalde de Quillota.

La presencia del alcalde Luis Mella se ha hecho sentir en estas elecciones pese a que esta vez no puede postularse: Un problema interno en la Democracia Cristiana generó su decisión de apoyar a Oscar Calderón, su actual director de Desarrollo Comunitario, en lugar de la opción que tomó su partido, el concejal Mauricio Ávila. Tanto es así, que producto de su decisión el alcalde por 29 años de Quillota fue expulsado de su partido.

Para el concejal Mauricio Ávila todo esto no importa. Dice que es el candidato de la gente porque su partido lo eligió apoyándose en una encuesta telefónica. Seguridad ciudadana, salud, vivienda y el acceso al agua están dentro de sus prioridades como programa de campaña.

El edil indica que la temática número uno que le importa a los quillotanos es la seguridad, y dijo que su propuesta es modernizar el enfoque en este aspecto.

“Un nuevo diseño, un nuevo plan estratégico de seguridad de Quillota. Dotar a Quillota de guardias municipales en el marco de un trabajo desarrollado por una unidad de televigilancia 24/7 con mayor cobertura, con un llamado telefónico donde la ciudanía pueda acudir al municipio y exista una capacidad de reacción en corto tiempo para los distintos lugares de la comuna”, sostuvo.

Por su parte, Cristian Cerda es la opción de Chile Vamos que busca llegar a ser el primer alcalde de Quillota de centro derecha en democracia. Dedicado al mundo inmobiliario en sus actividades particulares, Cerda señala que la administración municipal debe actualizarse y ser más descentralizada y transparente a la ciudadanía. Lo anterior viene de la convicción del candidato de que los ciudadanos son los verdaderos dueños de la municipalidad.

Además de señalar que la seguridad comunal está entre sus prioridades, dice que la comuna debe mejorar su generación de puestos de trabajo y creación de nuevas industrias.

“Quillota inorgánicamente ha crecido mucho en personas, pero lo que falta justamente que no ha crecido es puestos de trabajo. Sabemos que el comercio y la agricultura no pueden pagar sueldos muy buenos, en comparación con la industria. Para ver también qué industrias no contaminantes se pueden instalar en Quillota, porque no podemos convertirnos en una ciudad dormitorio solamente”, declaró.

En tanto, Oscar Calderón ha sido administrador municipal y director de Desarrollo Comunitario, pero desde el 10 de enero pasado pidió un permiso para dedicarse a su candidatura independiente. Calderón ha formado parte de la administración Mella durante 18 de sus 28 años y no esconde que eso es una ventaja competitiva.

En todo caso, reconoció que es una gestión que no es perfecta y señaló cuáles son sus propuestas específicas para mejorar la situación de la comuna.

“No estamos hablando de una gestión perfecta, de la cual yo también formo parte por si acaso. Hay muchas situaciones que tenemos que atender, trabajar mucho más fuerte con la comunidad en este tiempo de pandemia y en este tiempo en donde los movimientos sociales (…) han marcado la agenda de acción de todas las comunas y del país. El tema del feminismo, el tema del animalismo, tenencia responsable de mascotas, adultos mayores”, adujo.

Calderón dijo sentirse honrado de que Luis Mella lo apoyara en su candidatura, sabiendo que ese respaldo le costó su salida de la Democracia Cristiana. Cierra el listado de las elecciones municipales en Quillota Yerko Gutiérrez, el cuarto candidato y representante del partido Federación Regionalista Verde Social.