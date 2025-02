Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Seremi de Salud de Los Ríos informó que la consulta indígena por los hallazgos arqueológicos en las obras del nuevo Hospital de La Unión entrará en la etapa de acuerdos, sin revelar una fecha de finalización, tras más de dos años de paralización de los trabajos debido al descubrimiento de restos de cerámica mapuche en enero de 2023. El Gobierno inició la consulta a petición de comunidades mapuches para determinar qué sucederá con los hallazgos, con la Seremi Ivonne Arre confirmando el inicio de la tercera etapa de un total de cinco, asegurando que no afectará la construcción del hospital. Aunque no se comprometió con plazos específicos, mencionó ejemplos de consultas que han durado hasta 4 meses y espera que esta no se extienda más allá de un par de meses. Las protestas de dirigentes y vecinos en La Unión en la Ruta 5 exigiendo la reanudación de las obras en simultáneo con la consulta fueron descartadas por el Gobierno.