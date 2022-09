Sin atención de salud mental quedarán los habitantes de la comuna de Paillaco por falta de dinero. Pese a que el Municipio solicitó recursos al Ministerio de Salud, hasta el momento no les ha otorgado financiamiento.

A contar del 1 de octubre deberá suspender la atención de usuarios el Centro de Salud Mental y Memoria de la comuna de Paillaco, luego que la Municipalidad se quedara sin dinero para poder costear el sueldo del equipo multidisciplinario que atendía a los más de mil pacientes.

Se trata de los honorarios del geriatra, neuro-psicólogo, terapeuta, kinesiólogo y nutricionista que apoya a las personas mayores que sufren Alzheimer y otras enfermedades degenerativas.

El alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, dijo que son cerca de 500 personas las que se atienden en el área de salud mental y otras 600 en el área de demencia, quienes a contar de octubre quedarán sin especialistas.

Hace unos días el jefe comunal viajó a la región Metropolitana para explicar cómo funciona el programa y solicitar recursos a la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable.

Según Miguel Ángel Carrasco, la Unidad de Salud y Memoria cuenta con el apoyo del Servicio de Salud Valdivia y el visado del Hospital Base de esta ciudad. No obstante, al parecer en Santiago -advierte- no quieren financiar esta iniciativa, porque consideran que el municipio está haciendo atención secundaria y no la que le corresponde a las casas edilicias, que es atención primaria.

El alcalde asegura que los profesionales no sólo atienden a los pacientes, sino que también apoyan a sus familias, por lo tanto, calcula que de forma indirecta son cerca de 3 mil personas las personas sin atención de salud mental.