Una adulta mayor aseguró haber sido estafada por una pareja que se movilizada en un vehículo en Villa Lolohue, del sector Rahue Alto, en Osorno.

Según contó la afectada, la pareja no bajó en ningún momento del auto, y entablaron una larga conversación, en la cual los estafadores señalaron trabajar en una conocida radio emisora, por lo que la mujer no desconfió de ellos en ningún momento.

Una vez ganaron la confianza de la víctima, procedieron a pedirle elementos como vasos con agua y un paño de cocina, además de 100 mil pesos, con la promesa de “multiplicarlo” mágicamente.

“Yo estaba con mi puerta abierta de la calle, con el portón con candado. Pasa un jeep blanco grande nuevo y retrocede, yo estaba preparando mi almuerzo, estaba picando verduritas en la mesa”, relató.

Asegurando que, “vuelve este vehículo y me preguntan por don Juan Rivas, aquí yo no conozco a ningún Juan Rivas en mi cuadra, y me dice: ‘Oye tú estás enferma’. Me adivinó todo lo que yo tengo, señora, por Dios, porque yo soy discapacitada”.

La afectada entregó una suma cercana a los 100 mil pesos, y explicó que si bien los sujetos no se bajaron del jeep, se acercaron a la vivienda en el vehículo. Hasta el momento, la mujer no ha realizado la denuncia correspondiente por el hecho.

PDI recomienda denunciar estafas

Al respecto, desde la Policía de Investigaciones, el jefe de la brigada de delitos económicos en Osorno, subprefecto Mauricio Estay, señaló que lo recomendable en estos casos es denunciar.

“Recomendamos siempre, entregar los antecedentes y ponerlos en conocimiento de las policías y denunciar estos hechos, si es que existen siempre percutios del tipo económico”, expresó.

Hizo un llamado, además, a que “es importante que la población no se deje engañar por ofertas u ofrecimientos realizados por terceros, especialmente si son desconocidos o bien a través de los sitios web, que muchas veces resultan ser muy tentadores. Siempre se debe corroborar la información que nos entregan, para así evitar ser víctimas de engaños o estafas”.

Desde la PDI, reiteraron el llamado a denunciar estas estafas, y ser cuidadosos al momento de entregar datos personales a terceros.