El alcalde electo de Puerto Octay, comuna de la región de Los Lagos, Gerardo Gunckel, dijo que el estrecho margen con el cual llega a la administración comunal responde a que se enfrentó a otra candidatura que contó con una campaña aventajada por el ejercicio de funciones, pero que aún así predominó su programa basado en la credibilidad.

Gunckel apuntó al fortalecimiento de la conectividad, la atención hospitalaria y un municipio participativo como los principales ejes de su nueva función.

Al ser consultado por el suministro del agua en el radio urbano de Puerto Octay, indicó que en ningún caso hay espacio para privatizaciones.

“Como municipio debemos seguir luchando para que optimicemos la administración del recurso de agua y trabajar en proyectos para que realmente lo mejoremos del todo (…) pero nunca he sido partidario de privatizar el agua de Puerto Octay, no porque sea una idea mía sino porque la gente me lo ha transmitido”, explicó.

Entendiendo la alta ruralidad de su comuna, y el apetito que se abre en la utilización del agua cordillerana para la generación eléctrica, señaló que se privilegiará evitar la irrupción de los privados, misma línea respecto a la salmonicultura presente en esa zona; advirtiendo eso sí en la dicotomía que plantea la presencia de la industria con la generación de empleos.

“Me preocupa el hecho de que por un lado cuidamos el medioambiente y por otro lado, cuando se van las salmoneras, queda mucha gente sin trabajo. Ahora hay que trabajar ahí para que estas familias tengan otra fuente laboral, a lo mejor el turismo podría perfectamente suplementar esa deficiencia”, sugirió.

Respecto al conflicto de larga data respecto al acceso a títulos de dominios en Las Cascadas, Gunckel dijo que se buscarán definiciones por parte del Estado mediante el Ministerio de Bienes Nacionales, que por un lado niega el derecho a la propiedad y por otro lado promueva obras públicas.