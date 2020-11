Tras la renuncia indeclinable de Scarlett Molt al cargo de seremi de Salud de Los Lagos se generaron una serie de reacciones a favor y en contra de la decisión, acción que la autoridad sanitaria atribuyó a motivos “personales y familiares”.

Una de las opiniones fue del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar.

La autoridad del comercio advirtió que es necesario nombrar a la brevedad a la autoridad titular, y que ésta cuente con el peso del cargo para el trabajo con los gremios y la toma de decisiones.

“No nos vamos a sentar a calificar la gestión de la señora Molt porque no nos corresponde. Sí le pedimos a la autoridad que con urgencia se nombre su reemplazante, que no se juegue con los tiempos y con personas que estén en suplencia, porque no tienen poder de decisión, y lo que necesitamos son decisiones rápidas“, señaló el presidente de la cámara.

Respecto a la ex autoridad sanitaria, se informó que tomó días administrativos por lo que está siendo subrogada por la jefa del Departamento de Acción Sanitaria, Marcela Cárdenas.