Una insólita situación vive Bomberos de la localidad de Pailahueque en la comuna de Ercilla –región de La Araucanía-, que tienen prohibido sacar agua de los grifos conectados al APR de la localidad para apagar incendios forestales.

Los encargados del APR afirmaron que la medida se debe a que suben los costos en electricidad y que Bomberos puede sacar agua de los grifos solo cuando se trate de un incendio que afecte a un inmueble en la localidad.

Hace un año que Bomberos de Ercilla, específicamente de la localidad de Pailahuque viven esta compleja situación, que les impide sacar agua de los grifos conectados al APR para prestar apoyo a los incendios forestales que se registran en las inmediaciones.

A raíz de esto, los voluntarios implementaron un sistema de abastecimiento de agua con una pera, que es un recipiente de 10 mil litros de agua que está ubicado en el frontis de la Segunda Compañía de Bomberos, con la cual abastecen sus carros para salir en apoyo de los incendios forestales.

Gasto de energía eléctrica

La información fue confirmada por la propia presidenta del APR, Gabriela Ramírez, quien sostuvo que cuando una máquina de Bomberos se conecta al APR sube considerablemente el gasto de energía eléctrica que no están en condiciones de asumir y que las empresas forestales tienen recursos suficientes para hacerlo.

Si bien, Bomberos informó que el APR no les quiere entregar agua para las emergencias forestales ni los incendios estructurales que se puedan registrar en la comunidad, la directiva del servicio de agua aclaró a La Radio que eso no es así, que Bomberos puede sacar agua de los grifos conectados al APR siempre y cuando el incendio afecte un inmueble en la localidad y no se trate de un siniestro forestal.

Así lo relató la tesorera del APR, Carmen Gloria Sepúlveda, quien sostuvo que se habilitó un pozo especialmente para que Bomberos pueda llenar los estanques de sus máquinas sin costo alguno.

Al respecto, el director de la Segunda Compañía de Bomberos de Pailahueque afirmó que no ocupan el pozo disponible del APR para no generar más problemas con la directiva y que se necesita una inversión para habilitar las conexiones, pero que no pueden invertir en un terreno que es privado.

Pese a que Radio Bío Bío conversó sobre este tema con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ercilla, el director de la Segunda Compañía de Bomberos de Pailahueque, fue imposible obtener una declaración sobre este insólito hecho.