Este martes el astrónomo desaparecido en el Observatorio La Silla, el británico Tom Marsh, cumple 18 días desde que se le vio por última vez. Su búsqueda ya se extiende por 17 jornadas.

De acuerdo al fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, “con esmero” se mantienen las diligencias en terreno para dar con el especialista, que viajó al Observatorio Europeo del Sur (ESO, por su sigla en inglés) ubicado en el límite norte de la región de Coquimbo, en la comuna de La Higuera.

El investigador fue visto por última vez el 16 de septiembre y aún no hay certeza de su paradero, aunque las indagatorias han llevado a formar una idea, aún temprana, de su posible trayecto entre dos puntos clave.

De acuerdo a El Día, eso sería entre el telescopio de ESO y el hotel donde estaba hospedado, en los mismos paños de la compañía.

En principio el sitio a escudriñar era un terreno de 3 mil hectáreas, donde se desplegaron más de 70 funcionarios.

En línea con los avances los trabajos, apoyados por canes, drones e incluso el avión vigía C-52, que cuenta con cámara térmica; se ha ido acotando el área a revisar.

De esta manera, de acuerdo al citado medio, ahora las labores se concentran en las cercanías del Cerro La Silla donde, desde una vía pavimentada, Marsh pudo haber bajado y transitado por quebradas y senderos del mismo terreno.

Las evidencias lo situarían en ese lugar, hasta cierto punto en que su rastro se desvanece.

Desde ahí, los esfuerzos están centrados en poder encontrar más indicios que permitan seguir reconstruyendo ese camino en particular y dilucidar la dirección que pudo haber tomado.

“Se están desplegando todos los medios humanos y materiales posibles en el sector aledaño al Observatorio La Silla para ir rescatando ciertos terrenos de interés y otros en que nos ha ido llegado alguna evidencia, que estamos verificando en laboratorios si corresponden al señor Marsh y, por ende, ubicarlo de modo más preciso en el terreno”, indicó el lunes el fiscal Vega.

Autoridades buscan con vida al especialista británico

En relación a las evidencias, el fiscal regional indicó ante las preguntas de la prensa que son “secreto de investigación” y agregó que “todo lo que se ha levantado en el lugar se ha analizado científicamente” para “guiar” la búsqueda.

Asimismo, mencionó que “hay signos o indicios de ciertos sectores que pudo haber caminado” el astrofísico el día de su desaparición.

Eso sí, el fiscal no entró en el detalle de los mismos.

Pese a ello, en la reconstrucción de su camino al telescopio se hallaron indicios de que pudo tomar un sendero por el Cerro La Silla.

Esta es la tercera semana desde la desaparición de Tom Marsh, que llegó el 14 de septiembre a Chile en medio de un viaje de observación a La Silla. Dos días después se perdió su rastro.

No obstante, Vega reafirmó que la investigación continúa bajo la línea de encontrarlo con vida.

“Que se encuentre con vida o no no es una tesis, es un hecho si es que yo no tengo evidencia que él esté fallecido”, dijo el persecutor.

El testigo clave en el caso del astrónomo desaparecido en La Silla

Las labores de búsqueda han involucrado el empadronamiento de trabajadores y astrónomos de La Silla, y otras personas que podrían aportar a su búsqueda.

Un testimonio clave es el de la última persona que estuvo en contacto con él, un estudiante que lo acompañaba en su viaje a Chile, que ya dejó el país.

Esta persona habría tenido una discusión con Marsh, aunque dicho antecedente no ha hecho variar el foco de la investigación ya que el incidente no revelaría ninguna tesis incriminatoria.

“Es un testigo y no puedo revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible a la investigación y va a estar disponible ante las autoridades competentes para identificar cualquier asunto que debamos ratificar o ampliar la investigación”, comentó.

“Él sigue manteniendo la calidad de testigo mientras no haya evidencia de un crimen o simple delito cometido (…) no existe un antecedente de alguna discusión o una especie de altercado que nos diera un móvil para pensar algo distinto a una conversación entre profesionales”, aseguró.

De momento, algunas de las evidencias que se han logrado levantar son las pertenencias del astrónomo, en su habitación, las llaves encontradas en el camino al observatorio y nuevos elementos que están aún en análisis para determinar si corresponden o no a Thomas Marsh.

Consultado por los medios, el fiscal Adrián Vega descartó presiones desde el extranjero y defendió el trabajo de Fiscalía en el caso.

“El Ministerio Público trabaja todos los casos de esta naturaleza del mismo modo, desafortunadamente, aún no hemos encontrado a Thomas”, cerró.