Ayer lunes, el abogado defensor de Mirta Ardiles, Nicolás Pavez, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de La Serena, región de Coquimbo, para exigir que Gendarmería tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la imputada por parricidio.

El 26 de noviembre de 2020, Melissa Chávez Ardiles de 12 años, fue asesinada en Villa Talinay de Coquimbo, primero se señaló que su muerte se produjo debido al incendio en su hogar, pero tras la investigación de la Fiscalía, se confirmó participación de terceras personas, hecho por el que su madre se encuentra privada de libertad.

Pavez indicó a El Día que con esta acción buscan que Ardiles pueda tener un baño las 24 horas del día, acceso al patio y que se le permita entrevistarse con sus abogados. Esto, luego de que Gendarmería respondiera al Juzgado de Garantía que no se podían llevar a cabo las medidas solicitadas.

“Lamentablemente, ellos entienden que lo que se ha hecho es preguntarle la opinión, cuando el tribunal ocupa la expresión se “ordena”, pero Gendarmería en vez de cumplir solo informa. A juicio de cualquiera que lea el acta, es una orden para que se cumpla y por eso presentamos un amparo”, explicó Pavez.

El profesional agrega que “no se ha puesto en duda que exista un baño en el lugar, lo que señalamos es que se le coloca llave en la tarde y no lo abren hasta la mañana siguiente. Pareciera algo menor, pero si alguien no tiene una opción de ir a un baño desde las 18 horas hasta el otro día, es complejo”.

El jurista sostiene que la idea no es polemizar con Gendarmería y afirma que el objetivo es darle una solución a su representada.

“Lo mismo con el acceso al patio, existe una lectura equivocada de la institución. La propia magistrada dijo que tomando las medidas de resguardo Gendarmería debería ver la manera de asegurar horas de luz a la interna, (…) lo que solicitamos, y que está garantizado por varios tratados internacionales vigentes en Chile, es que todo ser humano tiene derecho acceder a la luz natural. No estamos pidiendo privilegios, sí que tenga acceso a caminar o salir del cuarto”, indicó el abogado.

El defensor criticó que la respuesta de Gendarmería sea trasladar a Mirta a una unidad penal de otra región.

“(…) Trasladarla a otra región es todavía más descriteriado. Ella ha estado con otros internos y con resguardo no han existido problemas, cuando el pasado 5 de julio me entrevisté con ella en el lugar estaban todos los internos con sus abogados. Pareciera ser que se piensa pasar el problema a otra unidad, en vez de pensar en cómo lo solucionamos”, aseveró el profesional.

En este contexto, afirma que Gendarmería es la que realiza la administración de sus cárceles por lo que si determina su traslado, como defensa se opondrán y presentarán las acciones que les da la ley.

Apoyo de familia

El abogado cuenta que los familiares de Mirta Ardiles siguen muy preocupados de ella y se comunican constantemente.

“Todas las semanas ella recibe encomienda de su familia, cada vez que se le permite llama por teléfono a su hermana y a sus hijas. Entiendo que con su pareja igual se comunica”, detalló el legista.

Pavez reitera que su familia tiene la convicción de que es inocente y no le ha dado la espalda pese a las graves acusaciones.

“No la han dejado sola, efectivamente su familia cree en su inocencia, nosotros como sus abogados creemos en su inocencia. Esperamos que la investigación siga avanzando y cuando llegue el juicio, que se ha alargado, podamos demostrar su inocencia”, declaró el defensor de Ardiles.

El abogado afirma que, los esfuerzos que se encuentran realizando están centrados en demostrar que Mirta Ardiles no fue la causante de la muerte de Melissa.

“Creemos que vamos a demostrar que Mirta no lo hizo. El Ministerio Público debe demostrar quién fue el verdadero autor, nosotros hemos dado indicios de otro sospechoso y hemos pedido diligencias, pero lamentablemente estas no se han hecho o no se han hecho de la forma que creemos que debiesen hacerse (…)”, aseveró Pavez.

Agregó el defensor que este caso que parecía policialmente resuelto sigue en duda, “cuesta entender por qué después de ocho meses sigue con la investigación abierta. Si era algo tan contundente y no había ninguna duda, pero siguen investigando y no vamos a juicio”, finalizó

Gendarmería

Si bien Gendarmería anteriormente afirmó a El día que se había propuesto como única alternativa el traslado, la teniente coronel Ana María Garrido, directora regional (S) de la institución, afirma que no se ha pensado aplicar esta medida en lo próximo.

“Ella está sola en un cuarto y tiene baño. Lo que sí, para poder darle patio tendría que estar en una sección y ella no está en una sección”, indicó sobre la situación actual de la imputada.