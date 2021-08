El Juzgado de Garantía de Coquimbo determinó que no han variado los antecedentes y circunstancias que el tribunal consideró para decretar dicha cautelar al principio de la investigación.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió ayer –lunes 9 de agosto– mantener en prisión preventiva a Mirta Ardiles, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de parricidio e incendio.

Ilícitos que habría perpetrado en noviembre del año pasado, en la villa Talinay de La Serena.

En la audiencia de revisión de prisión preventiva, la magistrada Carolina Baroncini Gálvez rechazó la solicitud de la defensa de la madre de Melissa Chávez de rebajar la medida cautelar por considerar que, en la especie, no han variado los antecedentes y circunstancias que el tribunal tuvo a la vista al decretar la cautelar de privación de libertad a la imputada al inicio de la investigación.

Según el ente persecutor, entre las 10:30 y las 11:17 horas del 26 de noviembre de 2020, al interior de un domicilio, ubicado en la villa Talinay, comuna de Coquimbo, Ardiles, portando un cuchillo se dirigió hasta el dormitorio de la víctima, su hija Melissa, de 12 años de edad, ubicado en el segundo piso de la vivienda.

La niña se encontraba sobre la litera superior del camarote de su habitación, instantes en que la imputada la habría atacado con el arma blanca, propinándole once estocadas en diversas partes del cuerpo, dos de las cuales fracturaron el cráneo y lesionaron el encéfalo de la víctima, heridas que le provocaron una hemorragia que le causó la muerte de forma no inmediata, lesiones que no eran necesariamente mortales de haber recibido socorro oportuno.

Tras atacar a su hija y mientras la menor agonizaba, la imputada habría prendido fuego al colchón ubicado en la litera inferior del camarote, causando un incendio que consumió parte del mobiliario de la habitación. Posteriormente, la imputada salió de la casa.