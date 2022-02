"Yo no pido nada para mi, sólo quiero para mi nieto", expresó disconforme Milenka Herrera, madre del camionero asesinado en Antofagasta, tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La mujer exige justicia: "que paguen, que no los manden deportados a su país, porque van a volver a entrar".

Milenka Herrera, madre de Byron Castillo, joven camionero asesinado presuntamente por un grupo de extranjeros en la región de Antofagasta, calificó como “una burla” la pensión que ofreció el Gobierno para su nieto, tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

“Ellos (el Gobierno) hablan en su idioma. Que iban a darme una pensión para mi nieto de 212 mil a 300 mil pesos, hasta los 18 años. No estoy de acuerdo. No estoy exigiendo dinero para mi”, comentó Milenka.

Byron, de 25 años, murió pocos días después de enterarse que sería padre.

“Para mi era una burla. Quién vive con 212 mil a 300 mil pesos, cuando un niño cuánto gasta en pañales. Hasta los 18 años, que él estudie. ¿Quién va a estudiar con esa plata? Yo no pido nada para mi, sólo quiero para mi nieto (que aún no nace). Que me indemnicen a mi nieto. Un bebé no gasta eso, ni el sueldo mínimo”, expresó la mujer.

La madre de Byron sostuvo que el ministro Delgado “me dijo que iba a estar en contacto conmigo. Dicen que van a ver el tema de las concesionarias, porque la concesionaria tiene que hacerse cargo, porque la gente no puede ir caminando por ahí cuando eso es una ruta por donde pasan vehículos”.

“Quiero justicia para mi hijo, que paguen (los detenidos), que no los manden deportados a su país, porque van a volver a entrar”, indicó Milenka.

Tras la muerte del camionero se detuvo a tres personas, ciudadanos extranjeros que ingresaron de forma ilegal al país, sindicados como autores del crimen. Actualmente se mantienen privados de libertad, hasta el lunes, cuando se desarrollará la formalización de cargos y se establecerán las medidas cautelares definitivas.

El ministro Delgado continúa en reuniones con dirigentes de camioneros, que desde el viernes mantienen bloqueos en distintas rutas del país, en protesta por la muerte de Byron y la crisis de seguridad y migratoria que se vive en el norte del país.