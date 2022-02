"Mi nieto no va a conocer a su papá, su primer hijo", lamentó la madre del joven camionero asesinado en Antofagasta.

La madre del camionero asesinado en la Ruta 1 cerca del aeropuerto de Antofagasta, Bayron Castillo, pidió justicia por su hijo de 25 años.

Hasta el momento hay tres detenidos por este caso, todos de nacionalidad venezolana e irregulares.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, Milenka aseguró que “lo único que yo quiero, es que se haga justicia por mi hijo, porque él no merecía morir en las manos de esas personas”.

“Nadie me va a devolver a mi hijo, él andaba trabajando”, agregó. En ese sentido, lamentó el hecho que iba a ser padre dentro de poco.

“Mi nieto no va a conocer a su papá, su primer hijo. No tuvieron piedad con él”, agregó.

“Hoy es mi hijo, más tarde va a ser otro camionero, otra persona o varias, hasta que no se acabe esto en la frontera”, sentenció.

“Yo me enteré lo que pasó por redes sociales”

Al respecto, aseguró no haber tenido contacto con ninguna autoridad tras lo sucedido con su hijo.

“A mí no me llamó ni Carabineros para avisarme del accidente que tuvo mi hijo. Yo me enteré lo que pasó por redes sociales. El patrón de mi hijo llamó a su señora avisándole lo que pasó”, agregó.

Asimismo, lamentó la forma en la que Bayron perdió la vida. “Me lo lanzaron de un puente de 10 metros. Tengo que esperar que me lo entreguen en un cajón sellado ¿me entiende el dolor que estoy sintiendo?”, sostuvo.

Sobre los responsables, Milenka cuestionó el futuro judicial que les espera.

“A ellos los van a expulsar del país, y ellos van a seguir con vida, y van a volver a entrar porque eso es lo que hacen”, sentenció.