La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue consultada este lunes por las definiciones que tomará el Partido Comunista, del cual es militante, frente a las elecciones presidenciales.

Recordemos que en las últimas semanas han surgido críticas de parte del Frente Amplio respecto a que no estarían de acuerdo con respaldar a alguien que apoye a Nicolás Maduro, en referencia al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra con arresto domiciliario.

“Yo estoy trabajando en el Ministerio del Trabajo, las tareas que me ocupan son esas, las discusiones que hagan los partidos son muy relevantes para el futuro del país, del progresismo y de la izquierda, pero es un espacio que se da en otro contexto y no en la casa de Gobierno, ni en mi rol de ministra, así que no tengo comentarios al respecto”, sostuvo la secretaria de Estado.

Al preguntarle por una eventual candidatura presidencial, Jara dijo que están “muy contestas y contentos en el Gobierno por el reconocimiento que se hace del avance de la agenda laboral, francamente haber avanzado en salario mínimo, en la jornada de 40 horas, en la reforma previsional, en la ley Karin, que previene el acoso y la violencia en el trabajo, son aportes no solamente para el mundo del trabajo el día de hoy, sino que también para los próximos años (…)”.

Respecto a si existe una proyección hacia su figura, la ministra indicó que ve “la política como una tarea más colectiva y de equipo, más que como una carrera personal”.

“Sé que cuesta creerlo, pero no todos pensamos de la misma manera en política, así que yo lo veo como algo que tiene que ver mucho con un proyecto del gobierno del presidente Boric en este caso y que le hace bien a los trabajadores y trabajadoras del país”, precisó Jara.

Jara y presidenciales

En cuanto al cariño y el reconocimiento que manifiesta la ciudadanía, que piensan que podría ser candidata presidencial, Jara dijo que “muchas veces los trabajadores y trabajadoras, así como los pensionados, requieren que existan liderazgos que representen sus posiciones”.

“Nuestro gobierno encabezado por el presidente Boric, ya cumplió ese rol, y creo que es un reconocimiento que se hace en esa materia. No lo tomo como algo personal, creo que son cosas que tienen que ver con el trabajo en equipo y nosotros estamos abocados a las tareas del Ministerio del Trabajo (…)”, señaló la autoridad.

Consultada sobre si espera que su partido aclare su postura frente al tema de Nicolás Maduro, Jara cree que “los temas de relaciones internacionales y las posiciones que toman los partidos al respecto, siempre son relevantes, pero la discusión que se da en el Partido Comunista, yo como militante de ese partido, la doy allá”.

“Para mí el tema de los derechos humanos es fundamental en el país que sea”, añadió.