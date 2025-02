“Permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal”.

De esta forma describió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los traspasos concretados desde la Corfo a solicitud de su cartera, que ascendieron a los $3,4 billones de pesos en 2023.

Este jueves, el secretario de Estado explicó porqué fueron convenientes los pagos provenientes de los excedentes del litio, señalando que “si en lugar de traspasarse desde Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad en bonos a 10 años plazo, lo que habría ocurrido primero es que la deuda pública habría aumentado (…) en algo más de 1% del producto (PIB)”.

Pese a ello, según informó Ex-Ante, Corfo obtuvo préstamos de distintos organismos internacionales en esa fecha. Esto para financiar una de las principales iniciativas del Gobierno: el impulso del hidrógeno verde en Chile.

Los préstamos hacia Corfo en 2023

En concreto, la propia corporación -en su sitio web- informa de un crédito de US$400 millones que fue aprobado en junio de 2023 por el Banco Interamaricano de Desarrollo (BID). Lugar donde hasta el 2022 trabajaba el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente.

“El préstamo aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, de US$400 millones es la segunda operación de crédito en el marco de la línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), por US$1000 millones, para la productividad y el desarrollo sostenible en Chile”, señaló el propio BID en su página.

A este préstamo se suma uno aprobado por el Banco Mundial en junio de 2023, correspondiente a US$ 150 millones, dirigido a incentivar proyectos de hidrógeno verde en el país.

Y, por otra parte, uno del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, que autorizó prestar US$ 80 millones a Corfo para el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde.

Fondo “facility” y otros préstamos

Los préstamos hacia Corfo no se quedan allí. Pues en junio de 2023 los ministros Marcel, Grau y Pardow anunciaron la creación del fondo “facility” para catalizar proyectos de dicha energía limpia.

Para ese fondo, la corporación informó que se contará inicialmente con US$ 1.000 millones, financiándose con préstamos y aportes de organismos internacionales, la Unión Europea, y recursos adicionales.

Al BID y el Banco Mundial se suman US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW); US$ 109,67 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI); US$ 16,45 millones del fondo de inversión para América Latina de la Unión Europea y US$ 830 mil de la misma UE para apoyar la implementación.

La explicación de Hacienda por los préstamos a Corfo: haría atractiva la inversión extranjera

Recordemos que los préstamos se dieron en un periodo (2022-2023) donde la Corfo obtuvo “alrededor de $5,4 billones de pesos adicionales como consecuencia del mayor precio del litio”, de los que se solicitaron $3,4 desde Hacienda. Por ello, según consignó Ex-Ante, la cartera entregó explicaciones al respecto.

“La Corfo al igual que múltiples servicios públicos tienen autorización para suscribir créditos con organismos multilaterales, cuyo objeto es acceder a financiamiento, pero acompañado de asistencias técnicas y procesos colaborativos de políticas públicas”, señalaron.

“A pesar de que Corfo tiene los recursos para desarrollar esta iniciativa por sí mismo, se optó por esta figura de manera de hacer más atractiva la oferta a inversionistas extranjeros. El monto de esta operación aún no está consolidado, pero se estima que el total ascienda a cerca de US$1.000 millones en los próximos años”, explicaron.

Así, finalmente, desde Hacienda concluyeron que “lo planteado por el ministro Marcel no es contradictorio con el préstamo suscrito por Corfo, ya que el objetivo de política de ambas alternativas son diferentes”.