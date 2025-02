El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este jueves a los polémicos pagos solicitados a Corfo desde la cartera que dirige, por más de $3,4 billones de pesos, en 2023.

En un extenso punto de prensa, el secretario de Estado partió valorando “la decisión de la Contraloría General de la República, que inició una investigación especial” por el hecho. Así, dijo que desde Hacienda enviaron los antecedentes para que se desarrolle correctamente.

Tras eso, justificó los cuestionados traspasos desde Corfo, explicando que “uno de los principios fundamentales de una buena gestión presupuestaria es el gestionar recursos fiscales de manera unificada, independientemente de la estructura institucional del Estado”, pues esto “permite una gestión mucho más eficiente del presupuesto y reducir las necesidades de endeudamiento”.

En esa línea, planteó que “si uno tiene excedentes en una parte del sector público y no los usa para financiar otra parte, va a tener que endeudarse más”, recalcando que “los servicios públicos, aún aquellos de carácter descentralizado o autónomo, no son propietarios de los recursos que les asigna el presupuesto y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal“.

Marcel justifica los millonarios pagos desde la Corfo

Ahora sobre el caso particular, dijo que “entre el 2022 y el 2023 se recaudaron alrededor de 5,4 billones de pesos adicionales como consecuencia del mayor precio del litio”. Y, “durante el año 2023 hubo otros componentes de ingreso que fueron menores a lo presupuestado, y los ingresos mayores del litio compensaron esos menores ingresos en otras partes de la recaudación”.

“Entonces, en virtud de esto, se solicitó a la Corfo integrar 3,4 billones de ese total al Tesoro Público, es decir, 2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En otras palabras, se le solicitó reintegrar menos dinero del extra que ingresó por los mayores ingresos del litio”, explicó.

“Los fondos satisfacieron la necesidad de financiamiento fiscal y se cerró el año con un cumplimiento de 100% del gasto presupuestado. Pleno cumplimiento de la meta balance estructural y también pleno cumplimiento de las previsiones de balance total del sector público”, agregó.

El titular de Hacienda afirmó que “el traspaso de excedentes de Corfo cumplió con todos los requerimientos institucionales”, destacando que el patrimonio financiero de la corporación “se ha multiplicado por 10 durante la actual administración”.

“Estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público como un todo, porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal. (…) Entonces, por lo tanto, lejos de deteriorar el patrimonio público, esta es una operación que permitió evitar una pérdida para el patrimonio público“, cerró.

Los traspasos de la polémica

Recordemos que según dio a conocer The Clinic, en 2023, la Corfo aprobó traspasos al fisco por medio de seis transferencias que sumaron más de $3,4 billones, lo que significa el 4,5% del presupuesto del país para ese año.

Según el medio, la corporación habría sufrido una “pérdida patrimonial” para cumplir con el último de esos traspasos solicitados por Hacienda, que era de $1.500 millones de dólares. Por ello, su vicepresidente, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar un requerimiento de US$1.500 millones.

No obstante desde Corfo ya descartaron pérdidas de capital, los traspasos se mantuvieron en cuestionamiento dado el déficit fiscal que revelarían, al necesitarse recursos extraordinarios para cubrir lo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó como “las urgencias del país”.