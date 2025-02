El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió los traspasos de dinero desde Corfo al Tesoro Público, señalando que se ajustan a la regularidad financiera y desacreditando las noticias falsas que circularon al respecto, atribuyendo las críticas a motivaciones políticas y electorales. Grau explicó que estos movimientos de fondos son habituales en el manejo de las finanzas públicas y que permiten destinar recursos a las necesidades más urgentes del país. En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la investigación de la Contraloría General de la República sobre el caso y explicó que los traspasos se realizaron para compensar menores ingresos en otras áreas y no representaron pérdidas de capital para Corfo. La Corporación descartó daños a su patrimonio financiero y afirmó que los traspasos fueron aprobados conforme a la normativa vigente.

Este viernes el ministro de Economía, Nicolás Grau, insistió en que los traspasos de dinero desde la Corporación de Fomento (Corfo) hacia el Tesoro Público -entre ellos una parte obtenida por la explotación del litio- se enmarcó en la regularidad.

Ayer acusó que se han viralizado “muchas fake news” sobre el caso; y hoy culpó que tras las críticas se esconden “factores electorales y políticos”.

En conversación con la radio Infinita, el secretario de Estado dijo que “no se entiende el revuelo” que generó el traspaso de 3,4 billones de pesos entre 2023 y 2024, porque “es algo que siempre se ha hecho en términos de finanzas públicas”.

“Acá claramente hay factores políticos, probablemente electorales”, afirmó.

“Lo mejor es que los distintos ingresos del Estado lleguen a un solo lugar -porque el Estado es uno solo- y de ahí se asignen a las necesidades más urgentes del país”, agregó.

Ayer la autoridad insistió en que se levantó una “polémica artificial”.

Seguidamente, comentó que “el litio es de todos los chilenos, e implica recursos que llegan al Estado. Y hay una parte que llega a la Corfo. En 2022 y 2023, por precios en algunos casos hasta 10 veces lo que había sido el precio histórico del litio, llegaron recursos mucho más grandes de lo que habían llegado históricamente”.

Aseguró que si todos los recursos se destinaban solo para Corfo, “no se iban a poder gastar en reducir las listas de espera, en aumentar la cantidad de carabineros que existen”.

Grau enfatizó que los traspasos de fondos estuvieron enmarcados en la discusión presupuestaria.

La explicación de Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró “la decisión de la Contraloría General de la República, que inició una investigación especial” por el hecho.

Planteó que “si uno tiene excedentes en una parte del sector público y no los usa para financiar otra parte, va a tener que endeudarse más”, recalcando que “los servicios públicos, aun aquellos de carácter descentralizado o autónomo, no son propietarios de los recursos que les asigna el presupuesto y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal“.

Sobre el caso particular, dijo que “entre 2022 y el 2023 se recaudaron alrededor de 5,4 billones de pesos adicionales como consecuencia del mayor precio del litio”. Y, “durante el año 2023 hubo otros componentes de ingreso que fueron menores a lo presupuestado, y los ingresos mayores del litio compensaron esos menores ingresos en otras partes de la recaudación”.

“Entonces, en virtud de esto, se solicitó a la Corfo integrar 3,4 billones de ese total al Tesoro Público, es decir, 2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En otras palabras, se le solicitó reintegrar menos dinero del extra que ingresó por los mayores ingresos del litio”, aseguró.

Corfo descartó “pérdidas de capital”

Corfo, por su parte, descartó que los traspasos le significaran “pérdidas de capital”.

Su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, mencionó que el alza histórica de los precios del litio registrada en 2022 y 2023 generó ingresos excepcionales tanto para Corfo (por los pagos que realizan las empresas que explotan el Salar de Atacama) como para el tesoro público (por concepto de impuestos).

“Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente”, enfatizó Benavente.