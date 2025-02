La expresidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, se refirió a la posible candidatura de Michelle Bachelet en las próximas elecciones presidenciales, expresando no tener problema con ello. En una entrevista con La Tercera, Piergentili justificó su renuncia a la vicepresidencia del PPD por motivos profesionales, criticando la falta de un proyecto claro en el progresismo. Además, descartó la opción de Carolina Tohá como candidata presidencial en el PPD si Bachelet se presenta. Por último, opinó sobre la titular de Interior, señalando la dificultad de crecer en las encuestas desde ese cargo.

La expresidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, abordó el escenario de cara a las próximas elecciones presidenciales en el oficialismo, y la eventual candidatura de Michelle Bachelet. Al respecto, aseguró: “Yo no tengo problema con que ella sea la candidata”.

En conversación con “Desde la Redacción” de La Tercera, Piergentili abordó su reciente renuncia a la vicepresidencia del PPD. Sobre ello, aunque admite fue por motivos profesionales, reiteró su problema con el proyecto político del progresismo: “Mi problema es que el sector, si es que esto puede llamarse sector, no tiene un proyecto nítido”.

“El relato no puede ser juntarse todos contra la derecha y que eso sea lo que nos aglutine, eso sea el engrudo que nos pegue. Yo creo que eso no es correcto, no está a la altura de lo que el país necesita hoy día”, acotó.

Piergentili por eventual candidatura de Tohá

De esta forma, la extimonel dijo que le “cuesta” ver una candidatura presidencial en el PPD, menoscabando la posibilidad de Carolina Tohá.

“Si la presidenta Bachelet toma una decisión favorable, veo muy difícil que Carolina (Tohá) sea candidata”, señaló, afirmando que “desde mi humilde postura de militante y observadora de la realidad, creo que si Bachelet decide ir, no hay nada más que hacer. Ni Tohá, ni ningún otro”.

Finalmente, respecto a si la titular de Interior tiene posibilidad de crecer en las encuestas, Piergentili replicó: “Es muy difícil que crezca siendo ministro del Interior porque es quizás el ministerio más complejo de todos, el que siempre paga costo”.

“Yo creo que ella tiene margen de crecer en la medida en que, claro, no esté en la primera línea y que defina cuál va a ser su rol”, cerró.