El próximo 28 de febrero se llevará a cabo el remate de la lujosa casa de Daniel Sauer, ubicada en Las Condes, en el marco del caso Factop, donde actualmente reside su esposa \"Titi\" Ahubert y sus hijos, con un precio base de $1.000 millones. Esta subasta surge por una solicitud de liquidación forzosa contra Sauer por un impago de casi $868 millones. El abogado de los hermanos Sauer, Octavio Sufán, mencionó que la familia enfrenta una situación difícil, ya que Daniel está en prisión preventiva y todos sus bienes se están rematando. Se espera que la subasta sea postergada por falta de condiciones, ya que Ahubert podría hacer valer sus derechos como parte del patrimonio familiar. Sufán destacó que Sauer no será el chivo expiatorio en este caso y que hay otras personas involucradas. Afirmó que Daniel responderá por los delitos que cometió y no por aquellos que no.