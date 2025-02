La senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, no descarta postularse nuevamente como candidata presidencial, destacando que en política no le teme a la competencia y recordando el caso de Gabriel Boric. En entrevista con T13 Radio, señaló que todo está por escribirse en la política y destacó la importancia de ser una alternativa de centro con un planteamiento de futuro para Chile. Criticó duramente la gestión de Hacienda, especialmente de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, cuestionando la errada estimación de números y generando incertidumbre en el país. Por último, Rincón apuntó a que Demócratas busca ser una opción tanto a nivel presidencial como parlamentario, buscando construir una mirada compartida desde el centro para el país.

La senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, no descartó presentarse nuevamente como candidata presidencial, recordando lo sucedido con el actual mandatario, Gabriel Boric.

Así lo aseguró la parlamentaria en entrevista con T13 Radio, donde abordó la posibilidad su futuro en política, considerando que no puede repostularse al Senado por un nuevo periodo legislativo.

“Yo nunca le he hecho el quite a la competencia. De hecho, en mi vida he participado en competencias, he ganado competencias que se creían imposibles, y creemos que es parte del juego democrático”, señaló Rincón.

En ese sentido, recordó que “a esta fecha, en esta misma época, pre-acto eleccionario presidencial y parlamentario, el actual Presidente no figuraba ni era un nombre que sonara como posible Presidente de la República”.

“En la derecha, Joaquín Lavín era quien iba a ganar la primaria de su sector. Terminó imponiéndose Sichel, que era un nombre que ni siquiera pertenecía a la coalición o al partido que lo llevó como candidato”, agregó.

“Entonces, todo está por escribirse y lo importante es que podamos ser una alternativa”, señaló la senadora Rincón.

En esa línea, enfatizó que su escenario ideal “es tener una alternativa de centro que tenga un planteamiento que le habla al país de futuro, que Chile pueda volver a retomar la senda del crecimiento, de la seguridad y salir adelante, volver a hacer las cosas bien”.

“Si hay algo que angustia es la incertidumbre en materia de seguridad, en materia económica, en materia de empleo y eso es algo que tenemos que enfrentar”, añadió.

De hecho, cuestionó duramente la gestión de Hacienda, sobre todo, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

“Los números lamentablemente no son buenos, las estimaciones que ha hecho Hacienda una y otra vez son erradas y fallidas. Eso hace que el último año de gobierno genere no sólo incertidumbre, sino que un escenario de desarrollo de crecimiento muy difícil”, criticó.

“Claramente en el equipo de Hacienda tenemos un problema. El ministro ha señalado una y otra vez que él respalda y avala la gestión de la directora de Presupuestos. Habría que preguntarle al Presidente porque insiste en mantener esa dupla”, insistió.

Por último, la senadora Rincón apuntó a que “Demócratas quiere no sólo ser alternativa, sino poder ofrecer cartas parlamentarias en regiones, en los distritos, que permitan tener un Parlamento que acompañe también un nuevo camino en el país, donde podamos construir una mirada compartida desde el centro”.