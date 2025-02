El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, abordó la futura candidatura presidencial del oficialismo ante la posibilidad de que Michelle Bachelet decida optar por tercera vez a La Moneda. En ese sentido, llamó a definir “de una vez por todas” el tema, esto cuando dirigentes de la tienda han dicho que están a la espera de la exmandataria.

“No es justo con respecto de esa persona, en este caso, Michelle Bachelet, pero también no es justo para otros potenciales candidatos a los cuales vamos dejando como segundones porque van a entrar si es que ella no quiere”, aseguró, en conversación con radio Pauta.

Insulza se mostró en contra de esperar -largamente- a Bachelet, sosteniendo que si finalmente no quiere, el candidato que iría en su lugar “pasa bastante lesionado a la siguiente fase”.

“Si va a ser en marzo, pues que sea en marzo, enhorabuena. Ya, conversémoslo y decidámoslo, y decidamos de una vez por todas. No caigamos en este juego porque es nocivo tanto para quien va a ser candidato, como para quien no lo va a ser”, agregó.

No obstante, el senador cuestionó la candidatura de la expresidenta señalando que “las dos veces anteriores para todo el país era casi obvio que Michelle Bachelet iba a ser elegida, ahora eso no es obvio. Entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho para levantar una campaña y no podemos demorarlo más”.

Finalmente, Insulza reafirmó su apoyo a una candidatura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicando: “Yo soy muy partidario de ella, todo lo que ha dicho, pero creo que ya debería estar en campaña“.