El debate sobre el uso de armas no letales por parte del personal municipal continúa en medio de la discusión del proyecto de ley que busca fortalecer el rol preventivo de los gobiernos locales en seguridad. El proyecto contempla la contratación de inspectores municipales bajo el Código del Trabajo, el uso de sistemas de registro audiovisual y elementos defensivos como cascos y chalecos antibalas. El Ejecutivo destaca que el rol de los guardias municipales debe ser preventivo, no policial. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, enfatiza la importancia de sacar adelante esta iniciativa para luego considerar herramientas adicionales. Alcaldes como Blanquita Honorato de San Miguel apoyan la propuesta, pero piden recursos y capacitación para su implementación. Por su parte, los alcaldes de Santiago y La Cisterna se muestran a favor de la medida. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defiende que los funcionarios municipales tengan elementos de defensa, aunque considera que el uso de pistolas tipo taser sería más sofisticado. Cabe destacar que Carabineros comenzará a utilizar pistolas no letales taser en marzo de este año.