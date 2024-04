El presidente Gabriel Boric mostró sus más sentidas condolencias por el “vil asesinato” del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez Soto.

“En medio de una balacera, producto de su valentía, para defender a ciudadanos que estaban siendo víctimas de delitos, fue víctima de delincuentes en Quinta Normal”, manifestó el jefe de Estado.

Añadiendo que “Emanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban. Enviamos un abrazo fuerte y firme a su señora, a su familia, a su hijo, a sus amigos y, por cierto, a la institución de Carabineros de Chile”.

“Tengan claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias: hay cuatro personas detenidas y una persona que fue abatida por el teniente Sánchez, en medio del intercambio que se dio el día de ayer”, aseguró Boric.

A juicio del Mandatario, esto da cuenta de una cosa, “en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar, y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan como Estado, a nuestras policías, al Gobierno, pero a toda la sociedad para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia, que no nos va a ganar esta batalla”.

Las palabras del presidente Boric se dieron durante la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la PDI. Aquí participó el director de la PDI, Eduardo Cerna; la ministra del Interior, Carolina Tohá; y la ministra de Obras Públicas, Jéssica López.

Boric invitó a “ganarle la batalla al crimen con más recursos, con más infraestructura, con fortalecimiento de las policías y asumiendo en desafío en conjunto. Yo espero que toda la sociedad esté unida, acá no hay espacios para aprovechamientos políticos, acá estamos todos de un mismo lado”.

“Cuando hay fisuras, el crimen se aprovecha. Si estamos todos unidos, independiente de cualquier legítima diferencia política en otros aspectos, vamos a lograr ganar esta batalla. Juntos podemos lograr un Chile más seguro, más amable, más justo para cada habitante de nuestra patria”, sostuvo el Mandatario.