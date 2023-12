"Me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que estén hoy día llevando a aclarar qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda", señaló el presidente Gabriel Boric sobre el secretario de Estado. Asimismo, volvió a decir que el Gobierno no protege a nadie y que quienes quisieron "aprovecharse de los recursos de todos los chilenos" tendrán que pagar.

El presidente Gabriel Boric respaldó la labor del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y reiteró que los culpables del Caso Convenios “tendrán que pagar”.

“Quiero reconocer la tremenda pega que, en medio de las tremendas dificultades que le ha tocado enfrentar, está realizando el ministro Montes con el Programa de Emergencia Habitacional”, señaló el jefe de Estado desde la región de Los Ríos.

Esta mañana, el propio ministro se refirió al desgaste que le ha significado enfrentar estos líos de platas en casi todas las regiones del país.

“Yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido. Uno tiene que asumir las responsabilidades y lo que más me preocupa es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda”, sostuvo tras una reunión en La Moneda.

Presidente Boric: “Acá no se protege a nadie”

Gabriel Boric aseguró que “uno no puede esconder la basura debajo de la alfombra. Los problemas vinculados al Caso Convenios, en donde un grupo de gente quiso aprovecharse de los recursos de todos los chilenos, han genero problemas, pero esos problemas no nos pueden detener en el empuje para seguir construyendo viviendas”.

“Todos los casos que existan de desfalco, corrupción o mal uso de los dineros públicos tienes que ser enfrentados, juzgados y no escondidos”, agregó.

Uno de los últimos antecedentes que se conoció del caso fue un informe del ahora exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, en el cual validó antecedentes proporcionados por el exseremi de Antofagasta antes de estallar Democracia Viva.

De acuerdo a Montes, ese documento fue entregado al Ministerio Público de las regiones de Antofagasta y del Maule apenas se reveló el escándalo.

“Me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que estén hoy día llevando a aclarar qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda, para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponde”, indicó al respecto el presidente Boric.

Finalmente, aseveró que “acá no se protege a nadie”.