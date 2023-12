El ministro Carlos Montes descartó la tesis de una "traición" por parte de gente joven, como lo planteó el senador José Miguel Insulza (PS). Por otra parte, el titular de Vivienda se refirió al desgaste que le ha significado enfrentar el Caso Convenios, asegurando que "yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido".

En conversación con Radio Cooperativa, el senador José Miguel Insulza (PS) afirmó que el secretario de Estado fue “traicionado en la confianza que depositó en gente que todo el mundo partía de la base que tenía una ética distinta”.

En ese sentido, señaló que Montes confió en “gente joven” que se había incorporado al Minvu, ya que se buscaba “rejuvenecer la administración pública”.

Sin embargo, tras una reunión este martes en La Moneda, el propio ministro negó tal acción en su contra y se limitó a responder que “no lo pienso en esos términos”.

Por otra parte, fue consultado por el desgaste que le ha significado enfrentar estos líos de dineros en casi todas las regiones del país.

“Yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido. Uno tiene que asumir las responsabilidades y lo que más me preocupa es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda”, sostuvo el socialista.

“Era el momento”: Montes y salida de Trincado

El titular del Minvu también se refirió a la salida de Ricardo Trincado, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios.

El viernes pasado se reveló que el también militante del PS visó un informe del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, antes de que estallara el caso Democracia Viva.

De acuerdo a Montes, ese documento fue entregado al Ministerio Público de las regiones de Antofagasta y del Maule apenas se reveló el escándalo.

Pero, ¿por qué no pidió en ese entonces la renuncia de Trincado? El ministro contestó que en este minuto se encuentran en una etapa de reestructuración.

“Es una persona que yo conozco, le tengo un gran aprecio y es un gran profesional. Sin embargo, en esta función de coordinar en sistema de campamentos, que estamos reorganizando cómo trabajar en los campamentos, creímos que era el momento de hacer eso”, explicó.