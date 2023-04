“¿Tendría más credibilidad una autoridad que embista tozudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino?”, reflexionó el presidente Boric. “La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta, del mesías y yo no soy ninguno de ellos”, aseguró.

El presidente Gabriel Boric hizo un amplio análisis de la gestión del Gobierno durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023, destacando las medidas que se han tomado, especialmente en materia económica.

En un extenso discurso de casi 50 minutos, el mandatario hizo un repaso de lo que ha sido su administración, defendiendo el diálogo y la flexibilidad que ha mostrado hasta ahora.

“Soy una persona de diálogos y de acuerdo, por eso no nos dejemos llevar por los prejuicios”, dijo el presidente Boric.

“Por mi trayectoria y por mis ideas sé que en muchos de ustedes puedo despertar suspicacias, y reconozco que yo también las tengo respecto a ustedes. Pero en este primer año de gobierno he podido confirmar que hay algo que, independiente de cualquier diferencia, nos une y nos permite trabajar juntos: es el amor profundo hacia nuestro país”, señaló.

“Los empresarios no son personas movidas solo o principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza”, señaló.

“Mi generación y nuestro gobierno no somos personas que estamos movidas solamente por el poder o por el romanticismo voluntarista que es ajeno a las necesidades de la economía y de la empresa”, indicó.

En ese sentido, llamó al gran empresariado a dialogar para alcanzar acuerdos, en particular, en temas económicos.

“Hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban y la economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal. Es el esfuerzo de todo el Gobierno y la gestión del ministro Marcel”, resaltó.

“¿Hemos aprendido? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto a los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión”, enfatizó.

“No me imagino que ustedes, en sus empresas, confíen en ese tipo de liderazgo, en liderazgos mesiánicos. La política, y el liderazgo en todas sus formas, es el arte de la porosidad, de escuchar y aprender de quien piensa distinto. Del diálogo del acuerdo, de encontrar los puntos mínimos comunes”, insistió.

“¿Tendría más credibilidad una autoridad que embista tozudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino?”, reflexionó.

“La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta, del mesías y yo no soy ninguno de ellos”, agregó, entre los aplausos del auditorio.

En ese sentido, adelantó que “seguiré apostando por un diálogo honesto, sin prejuicios, los avances son posibles si salimos de nuestras trincheras”.

“Los partidos de oposición demandaron más espacios de escucha, pero aún no se sientan a la mesa”, criticó a la pasada.

Boric critica Estado de Excepción en la región Metropolitana

Respecto a la seguridad, Boric sostuvo que “hay quienes dicen que deberíamos declarar Estado de Excepción en la región Metropolitana, pero creo que eso es una mala idea”.

“Debemos ocupar los espacios públicos, recuperarlos, no encerrarnos en nuestras casas”, cuestionó.

“Debemos recuperar los espacios públicos, aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de ciudadanos que son honestos y trabajadores”, insistió.

Para ello, el mandatario apuntó a la necesidad de “fortalecer con decisión a las policías, sabiendo cuáles son el legítimo y exclusivo derecho al uso de la fuerza por parte del Estado”.

“La crisis de la policía venía de antes”

A renglón seguido, Boric apuntó a Carabineros, defendiendo las críticas que en su momento realizó en contra de la institución.

“Cuando llegamos al Gobierno, Carabineros tenía un 40% de vehículos detenidos por falta de repuestos, sostenida baja en postulaciones, procedimientos que no lograban reunir pruebas eficaces, lo que volvía estéril el esfuerzo contra la delincuencia”.

“La crisis de la policía venía de antes, no fue la crisis de la policía el resultado solo de excesos discursivos, ni menos que hayamos alzado la voz ante las vulneraciones a los Derechos Humanos que se dieron en el estallido social, de lo cual no podría arrepentirme jamás”, sentenció.

Asimismo, el presidente Boric destacó la importancia en la lucha contra el narcotráfico y sus efectos en la economía.

“El retroceso del Estado en esta materia debemos abordarlo de manera extrema. Si no somos capaces de poner orden y paz, el Estado está contribuyendo a la violación de los Derechos Humanos de su población, poniendo en riesgo la inversión y el crecimiento”, advirtió.

En esa línea, respondió a Marly Victoriano, viuda del carabinero Alex Salazar, quien murió tras ser asesinado por un ciudadano venezolano en Concepción.

“‘Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras’, me escribió de manera desgarradora la viuda del carabinero Álex Salazar, y quiero decirle a ella, a toda la institución y a todo Chile que en eso estamos: en hechos y no palabras, como se ha confirmado en las últimas semanas”, replicó el mandatario.

“Cuando se trata del combate a la delincuencia y el respaldo a quienes la enfrentan en el Estado chileno, no hay fisuras”, señaló.

“El crimen y la delincuencia tienen que saber que su principal adversario es un Chile unido, no políticos peleando entre sí o lanzándose epítetos. Nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen, por eso tratan de dividirnos”, concluyó.

