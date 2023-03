La diputada del Partido Ecologista, Viviana Delgado, emitió un comunicado la noche de este martes, asegurando que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le faltó el respeto durante una discusión en el Congreso.

Según lo informado, Delgado y Ávila mantuvieron una discusión al finalizar una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara, cuando la diputada le consultó por la situación de un colegio de Maipú que no ha podido retomar las clases por un caso de contaminación ambiental.

“Lamento la mala reacción del ministro de educación, a quien le manifesté la problemática que están viviendo niños y niñas del liceo Reino de Dinamarca en Maipú (…) Le comenté que las clases estaban suspendidas por la contaminación ambiental producto del polvo en suspensión que contiene cuarzo, tema acreditado por la asociación chilena de seguridad”, indicó Delgado.

Tras esto, el ministro se habría enojado y habría gritado a Delgado, asegurando que estaba cansado de que lo vapulearan, que sabía del problema en el colegio y que en Chile hay más de 3 mil colegios y que no puede estar en todos.

“El ministro saliéndose de su rol, me falta el respeto subiendo el tono de la conversación diciéndome que estaba cansado que lo vapulearan, perdiendo el control, indicándome de que si estaban preocupados de la situación, cuestión que en los hechos, no ha sido así, excusándose además que eran más de 3 mil colegios y él no podía estar en todos, siguiendo la discusión en un tono no adecuado”, explicó la legisladora.

En la misma línea, Delgado llamó al ministro a ser más respetuoso y más en la víspera del 8 de marzo (día internacional de la mujer), y a que mejore el trato. También agradeció el apoyo de sus colegas diputados.

“Creo que debemos respetarnos como autoridad, además, en vísperas de la conmemoración del día internacional de la mujer, no podemos permitir que se nos pase a llevar, con o sin cargo, las mujeres merecemos que se nos trate correctamente. Agradezco a las Diputadas y los Diputados que me han dado su apoyo, espero que el gobierno tome cartas en el asunto”, cerró la declaración.

Ministro ofrece disculpas a diputada Delgado

El ministro Ávila se refirió a la situación, afirmando que lleva un año trabajando en el Congreso y se conoce su espíritu dialogante con todos los sectores políticos. Además, ofreció disculpas a la parlamentaria.

Las disculpas ofrecidas por el ministro de Educación no fueron aceptadas por todos.

“Al término de la comisión de Educación fui abordado por la diputada Delgado para presentar una inquietud. En medio de la conversación, ambos sostuvimos un diálogo más bien acalorado y, por mi parte, quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo“, manifestó.

Así también señaló que “no ha sido nunca mi espíritu, llevo un año trabajando aquí y saben que mi espíritu es dialogante con todos los sectores políticos”.

El diputado y secretario provisorio del Partido Ecologista Verde, Félix González, afirmó que no aceptarán este tipo de situaciones y anunció que congelarán todas las relaciones con el Ejecutivo, mientras el ministro de Educación se mantenga en su cargo.

“Ha habido un caso de agresión verbal de un ministro hacia una parlamentaria, algo que nosotros no vamos a aceptar y como PEV hemos decidido cortar comunicaciones mientras Ávila siga como ministro”, indicó González.

Por último, la bancada de la UDI anunció que presentará una moción de censura en contra del presidente de la comisión de Educación, el socialista Juan Santana, supuestamente “por no haber resguardado la integridad de la diputada Delgado”