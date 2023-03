Este lunes, la presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Faride Zerán, presentó su renuncia al cargo, donde apuntó a la compleja relación en el organismo.

La periodista y Premio Nacional de Periodismo, quien también fue parte del directorio de TVN y exVicerrectora e Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, asumió la directiva del CNTV hace casi un año, específicamente, el 11 de abril de 2022.

Durante su período, se vio afectada de diversas polémicas: desde la franja del plebiscito para sociedad civil y pueblos originarios, denuncias contra Mónica Pérez por “fake news”, y hasta asegurar que la elección de consejeros constitucionales no contemplaba franja televisiva.

En una entrevista a La Segunda, la hasta ahora presidenta del CNTV destacó su trayectoria a la cabeza del organismo. Sin embargo, explicó que las condiciones al interior del mismo le resultaban muy limitantes.

“No fue fácil dirigir el CNTV en un clima de polarización, de sospechas”

“Tengo una trayectoria profesional en la que mi objetivo central ha sido y es aportar, especialmente en los ámbitos que me son propios como la cultura, el periodismo, la libertad de expresión”, señala.

“En ese contexto, luego de casi un año de intenso trabajo en el CNTV, decidí presentar mi renuncia indeclinable al Presidente, porque en las condiciones actuales mi contribución al organismo resulta muy limitado”, detalló.

Asimismo, Faride Zerán hizo énfasis en la difícil situación vivida durante el período de campaña del Apruebo y Rechazo, en el marco del pasado proceso constituyente.

“No fue fácil dirigir el CNTV en un clima de polarización, de sospechas. Soy una persona que cree en el valor de la diversidad, de la libertad de expresión, en el aporte de los medios en tanto su adhesión a la democracia, los DD.HH., la ética periodística y otros principios puestos a prueba en estos tiempos de crispación y de verdades a medias”, sostuvo.

Faride Zerán por sistema actual del CNTV: “Esquema es anacrónico”

Consultada por su relación con los 11 miembros del consejo, Zerán cuestionó el sistema actual del CNTV, tildándolo de anacrónico y que debería tener un “consejo profesionalizado”.

“No se trata de cómo es mi relación con los consejeros y consejeras, a quienes más allá de legítimas diferencias que tenemos en distintos planos, a muchos de ellos estimo y respeto”, comenzó explicando.

Del mismo modo, agregó que “tampoco es un tema de izquierda o de derecha. La pregunta es si es lógico que a estas alturas sigamos hablando del CNTV, en tanto un organismo regulador autónomo del Estado, integrado por diez consejeros elegidos por el Senado en la lógica de un sistema binominal, y encabezado por una presidenta nombrada directamente por el Presidente de la República”.

“Este esquema es anacrónico porque un organismo como éste debe tener un consejo profesionalizado, capaz de enfrentar los desafíos actuales con lógicas que no tienen que ver con el binominal de los 90 sino con una dimensión de pluralismo, diversidad y pertinencia profesional propios del siglo 21″, precisó.

“Clima de polarización y sospechas”

Por lo anterior, también hizo énfasis en el ambiente interno que vivió mientras se desempeñó en el organismo, apuntando a la ética periodística para el público, en un clima polarizado, principalmente de sospechas.

“No fue fácil dirigir el CNTV en un clima de polarización, de sospechas. Soy una persona que cree en el valor de la diversidad, de la libertad de expresión, en el aporte de los medios en tanto su adhesión a la democracia, los DD.HH., la ética periodística y otros principios puestos a prueba en estos tiempos de crispación y de verdades a medias”, señaló al medio citado.

En esa línea, dijo que sus logros “están acotados a casi un año de gestión, y no son solo míos, también de los equipos de profesionales y técnicos del CNTV en quienes reconozco un compromiso y seriedad inmensos”.

CNTV y polémica por “fake news” de Mónica Pérez

En cuanto a las denuncias que recibió el CNTV contra la periodista de Canal 13, Mónica Pérez, donde se le acusó de “fake news” o noticias falsas, Faride Zerán, criticó la compleja situación que provocó al interior del organismo.

“En este año la relación con el consejo ha sido compleja, desde el inicio, cuando pedí que se grabaran las sesiones para tener actas más argumentadas y perdí 10 a 1. O bien en la discusión sobre los tiempos asignados a pueblos originarios y sociedad civil en la franja política del plebiscito de septiembre”, explicó.

“He perdido muchas veces en el consejo, pero es parte de la democracia, y no es un problema para mí. Es importante plantear ciertos temas, aunque seas derrotado. El debate es inherente a una democracia y no le temo al voto de minoría, aunque sea el único. Sin embargo, estas “derrotas” no tienen que ver con mi decisión de renunciar. El tema es cuánto puedo o no aportar en este espacio”, aclaró.

“En el caso de las denuncias contra la periodista de Canal 13, ni yo ni ningún funcionario del CNTV tuvo nada que ver con las más de 400 denuncias que se hicieron (en menos de 24 horas). Fueron las audiencias las que reclamaron. Pero en un clima de polarización y sospecha, la lectura fue otra”, recalcó Zerán.

Faride Zerán aclara comunicado por franja de Consejeros Constitucionales

“Al igual que cuando advertimos en un comunicado de prensa que, según los equipos jurídicos del CNTV, la ley no era clara sobre la existencia de la franja electoral para este nuevo proceso constituyente. Sectores interesados quisieron que se leyera que yo estaba en contra de la franja. ¡Comprenderás eso era ridículo! El Servel, en una carta al CNTV, clarificó el punto. Y por supuesto que habrá franja”, aseveró.

“El CNTV debería discutir su estructura no sólo en torno a mantener su rango constitucional, que preocupa a sus integrantes y agrupaciones de funcionarios, sino en actualizar un organismo regulador que es importante para la democracia y que en el marco de esta revolución y convergencia mediática debe revisar la ley”, reiteró al medio citado.

Cabe recordar que una de las polémicas que también marcó al CNTV en su período, fue en enero pasado cuando se comunicó que no se iban a realizar franjas electorales para la elección de Consejeros Constitucionales. No obstante, el propio presidente del Senado, Álvaro Elizalde, salió a desmentir dicha información, siendo confirmada la realización de las campañas televisivas por el mismo organismo.

“Creemos que una correcta interpretación y aplicación de la reforma implica que se realice el proceso democrático de elección de consejeros constitucionales con franja electoral, de manera tal que la ciudadanía vote de manera informada”, señaló Elizalde en esa ocasión.

Finalmente, cabe mencionar que la renuncia de Faride Zerán se hará efectiva el próximo 1 de abril, casi a un año de haber asumido la presidencia del CNTV.