“La pandemia le pegó duro al mundo, a Chile, pero particularmente a la educación”. De esa manera el Presidente de la República, Gabriel Boric, inició la presentación de su Plan de Reactivación Educativa 2023 durante el mediodía de la actual jornada.

De acuerdo con las palabras del Presidente Gabriel Boric, “la reactivación escolar no solamente es un tema del gobierno, es una tarea del país”.

Por ello, realizó un llamado para “remar en la misma dirección con todos los sectores del sistema, entre ellos los sostenedores privados y estatales, los profesores y profesoras, los padres y madres, los estudiantes y el mundo académico”.

Los tres objetivos del Plan

El mandatario dio a conocer tres grandes objetivos para cumplir con el Plan de Reactivación Educativa 2023.

El primer lugar, recuperar los aprendizajes perdidos por la falta de clases durante la pandemia. En segundo lugar, “hacernos cargo del deterioro y clima de la convivencia escolar”, explicó Gabriel Boric.

Finalmente, volver a vincular con sus respectivos establecimientos educacionales a aquellos estudiantes perjudicados con la deserción escolar.

Durante la actividad, el Presidente le recordó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el “sentido de urgencia” de la iniciativa. “No puede esperar”, finalizó.

Las medidas

El Plan permitirá desplegar un equipo de mil 300 profesionales y gestores para aquellos estudiantes con un alto porcentaje de inasistencia o deserción escolar. “Eso significa ir a tocar las puertas de las casas”, explicó el mandatario.

La medida se implementará en conjunto con municipalidades y los 42 departamentos provinciales de educación.

Además, se trabajará con 100 comunas prioritarias seleccionadas a partir de sus altos índices de problemas de convivencia, salud mental y violencia escolar.

“Mineduc, en alianza con universidades y equipos de convivencia escolar, trabajará dando apoyo a 2 mil 100 establecimientos con capacitaciones y talleres para que disminuya conflictividad (…) más de un millón 200 mil estudiantes experimentarán mejoras sustantivas en su entorno escolar”, aseguró el Presidente.

Finalmente, el Ejecutivo anunció la convocatoria a una “gran cruzada nacional para disminuir brechas de aprendizajes”.

Con ello, se convocarán a 20 mil tutores (estudiantes universitarios, profesionales, padres y apoderados) para apoyar a 80 mil estudiantes entre segundo y cuarto básico con el propósito de abordar el rezago en habilidades de lectura.

“Esto no es una pantomima”

El mandatario, además, tuvo palabras para destacar la composición del Consejo para la Reactivación Educativa, integrada por, entre otras 21 personas, la excandidata presencial Yasna Provoste y el exministro de Hacienda Ignacio Briones.

“Quiero valorar enormemente la composición de este Consejo. No me cabe ninguna duda de que van a aportar valiosas recomendaciones. Esperando que el documento que saquen sea de consenso, lo vamos a tomar. Nos vamos a hacer cargo de lo que están diciendo. Esto no es una pantomima“, afirmó.

La autocrítica del Presidente

El Presidente Gabriel Boric aprovechó la ocasión para realizar una autocrítica.

“Chile fue uno de los países en el mundo que más tiempo tuvo sus colegios cerrados. En eso, habiendo sido parlamentario en la época, soy muy autocrítico respecto del rol que jugamos”.

“Este tipo de temas tienen que ser cruzadas nacionales y bajo ningún punto de vista un gallito político entre el gobierno y la oposición de turno”, agregó el jefe de Estado.

A continuación, el Plan de Reactivación Educativa 2023 en su versión extendida: