En una salida del libreto preparado, el Mandatario lanzó una autocrítica: "Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y eso, también lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello", dijo. Aunque no profundizó más en el tema, cuando eran oposición, él y su sector intentaron acusar constitucionalmente al exministro de Educación, Raúl Figueroa, que precisamente quería reabrir colegios, lo que no ocurrió como se planeaba, y - a juicio del mismo Boric - terminó profundizando problemas como la deserción.

La mañana de este lunes el presidente Gabriel Boric participó de la apertura del Congreso Futuro.

En una salida de guión, el Mandatario comenzó a reflexionar de la importancia de la educación en los desafíos del mañana.

Así fue como reconoció que problemas como el ausentismo y la deserción de estudiantes ya eran parte de la realidad nacional, pero que con el cierre derivado de la pandemia se agudizaron.

Sumado a eso indicó que otros problemas, como de convivencia y de pérdida de aprendizajes, han puesto la marcha aún más arriba.

Aunque no lo mencionó, él y su sector buscaron acusar constitucionalmente al exministro de Educación, Raúl Figueroa, que justamente impulsaba fuertemente el retorno a las aulas.

Con todo, ahora el Presidente cree que hacerse cargo de las brechas originadas es una prioridad “tremenda” y que, entre otras necesidades, “tenemos que ganarle la carrera al narco en su reclutamiento de soldados en poblaciones y regiones”.

“Para eso tenemos que conseguir que vuelvan a la escuela y para eso tenemos que ser capaces de restablecer por una parte el sentido de autoridad, pero a la vez ser capaces de fortalecer innovación, una educación atractiva y ahí la ciencia y la tecnología tienen un rol importantísimo que jugar”, comentó.

De acuerdo a Boric, “ese reto es enorme y es la primera prioridad del Mineduc”.

“Tenemos que ser capaces de promover una formación que desde la primera infancia estimule el pensamiento crítico y la manera decimonónica en que se enseña en las escuelas no da el ancho”, lanzó.

¿El Metaverso es poesía?

En sus primeros minutos en el podio, Boric valoró el componente de divulgación detrás del Congreso Futuro.

Junto a eso destacó que en esta versión haya eventos presenciales por la actividad en todas las regiones de Chile y que eso una a la población.

“Es desafiante pensar cómo el pensamiento científico, en su forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, nos protege de alguna manera del dogmatismo, nos ofrece una guía para movernos en un mundo que es cada vez más complejo e instancias como estas son importantes porque cumplen un rol de divulgación”, sostuvo.

“La primera vez que escuché la palabra ‘metaverso’ me imaginé un festival de poesía. Gracias a instancias como el Congreso Futuro, que igual puede tener algo de eso, me he dado cuenta de lo mucho que nos falta por conocer”, reveló.

En su alocución, Boric dijo que su gobierno está comprometido con la ciencia, la tecnología, y que por eso esa partida específica del presupuesto finalmente creció 13,3% en comparación a 2022, aunque todavía no llega al esperado 1% del PIB.

“Tenemos la convicción que la ciencia y el conocimiento son el pilar de nuestro modelo de desarrollo”, zanjó.